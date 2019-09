„Go West“ mit SMATRICS – elektrisch und highspeed dank neuer 350 kW Ultra-Schnellladestationen

5 Minuten laden, 100 km fahren!

Wien/Salzburg (OTS) - Ultra-Schnellladen ist das neue Maß der Dinge und für Kundinnen und Kunden von SMATRICS an immer mehr Standorten in Österreich verfügbar! Bis zu 350 kW Ladeleistung stehen nun auch in Salzburg in unmittelbarer Nähe zum Autobahnknotenpunkt A1/A10 am Areal des McArthurGlen Designer Outlet Salzburg bereit. An vier High-Power-Chargern (HPC) kann künftig innerhalb von 5 min bis zu 100 km Reichweite geladen werden.

SMATRICS, der Elektromobilitätspionier in Österreich, befüllt einen weiteren weißen Fleck auf der Elektromobilitäts-Landkarte mit einem High-Power-Ladepark. Nach dem Verteilerkreis in Wien im vergangenen Jahr und dem Ultra-Schnelllade-Standort nahe der Autobahnausfahrt Flughafen Graz am Autobahnknotenpunkt A2/A9 im Juli wurde nun ein weiterer Standort im größten Gewerbepark Westösterreichs eröffnet. Auf dem Gelände des McArthurGlen Designer Outlet Salzburg in Salzburg können an vier Ladestationen bis zu vier Fahrzeuge mit 150 kW oder zwei Fahrzeuge mit 350 kW gleichzeitig laden.

„Mit der West- und Tauernautobahn verbindet der Knoten Salzburg zwei bedeutende Verkehrsadern Österreichs miteinander. Das bringt täglich ein hohes Verkehrsaufkommen mit sich. Der erste High-Power-Ladepark ebnet den Weg für mehr umweltfreundliche Elektromobilität in unserem Bundesland“, freut sich Mag. Stefan Schnöll, Landesrat für Verkehr, Infrastruktur und Sport über die zukunftsweisende Infrastruktur.

„Damit heben wir nicht nur die Langstreckentauglichkeit von E-Autos in eine neue Dimension, auch grenzüberschreitende Elektromobilität wird damit zum Kinderspiel“, erklärt Dr. Michael-Viktor Fischer, Geschäftsführer von SMATRICS. Schon in der Startphase des Unternehmens galt das Credo, der Technologie immer einen Schritt voraus zu sein. Mit den neuen Ladestationen verfügt SMATRICS nun schon über drei Standorte, an denen vier Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils 150 kW laden können. „Das ist mehr als dreimal so schnell wie der aktuelle Standard von 50 kW“, betont Fischer. „Somit ist für die Zukunft, wenn Autos mit 350 kW Ladeleistung den Markt erobern, bereits vorgesorgt.“

Dipl.-Wirt.-Ing. Hauke Hinrichs, Geschäftsführer und COO von SMATRICS, weist auf eine Besonderheit des neuen High-Power Charging (HPC) Standortes hin: „Es handelt sich dabei um die erste Anlage im urbanen Raum, die durch integrative Anordnung der unterschiedlichen Komponenten auf mehreren Ebenen extrem platzsparend realisiert werden konnte. Auf dieses technologische Vorzeigeprojekt sind wir sehr stolz“, so Hinrichs.

Die High-Power-Charging Anlage wurde im Rahmen des europäischen Förderprojekts ultra-E errichtet.

„Mit dem neuen Standort versorgen wir nun ein weiteres Bundesland mit rasanter Elektromobilität – ab sofort heißt es also auch ,Go West‘ mit SMATRICS“, so Hinrichs abschließend.

SMATRICS

ist führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität und betreibt als erster und einziger Anbieter ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz in Österreich und über die Grenzen hinaus. Das Leistungsspektrum umfasst zudem maßgeschneiderte Ladelösungen für Unternehmen, deren Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Von Installation und Betrieb der Infrastruktur über individuelle Verrechnungsmodelle bis hin zu White Label Angeboten bietet SMATRICS alle Leistungen aus einer Hand.

Über ultra-E

Das Projekt ultra-E ist teilfinanziert durch die “Connecting Europe Facility” der Europäischen Union. Das Projektkonsortium setzt sich aus einer breiten Allianz aus Energieunternehmen, Fahrzeugherstellern, Automobilzulieferern, einer Roaming-Plattform und öffentlichen Institutionen zusammen und hat sich zum Ziel gesetzt, die ersten 25 High Power Charging (HPC) Stationen in Europa zu errichten. Mehr Informationen: https://www.ultra-e.eu/

