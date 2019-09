Schwarz/Hungerländer: Sozialleistungen bei Verletzung von Erziehungspflichten kürzen

Wer sich nicht an Regeln hält, muss mit Sanktionen rechnen

Wien (OTS) - „Wer Chancenraub an unseren Kindern begeht und seine Erziehungspflichten verletzt, muss mit Sanktionen rechnen“, so die Bildungssprecherin der neuen Volkspartei Wien Sabine Schwarz, die die Forderung von Landesparteiobmann Gernot Blümel nach Kürzung von Sozialleistungen bei Verletzung von Erziehungspflichten voll unterstützt. Gerade in Wien ist das Problem mit Gewaltdelikten an Schulen am größten. „Eltern haben in Verbindung mit der Schule jedoch auch Pflichten, die von ihnen wahrgenommen werden müssen, um für alle Kinder einen sinnvollen und sinnstiftenden Unterricht zu ermöglichen“, so Schwarz. „Wer dieser Verantwortung nicht nachkommt, Kinder etwa unentschuldigt von der Schule fernbleiben, muss mit spürbaren Sanktionen rechnen.“

Unterstützung kommt auch von der Integrationssprecherin der neuen Volkspartei Wien Caroline Hungerländer: „Gerade angesichts der zunehmenden Radikalisierung und Islamisierung an Wiens Schulen dürfen wir bei Integrationsverweigerung kein Auge mehr zudrücken. Wer sich nicht an die Regeln hält, hat auch die Konsequenzen zu tragen“, so Hungerländer. Dazu soll für Schulbehörden und Jugendwohlfahrt die Möglichkeit geschaffen werden, Sozialleistungen bei Verletzung von Erziehungspflichten temporär zu kürzen.

