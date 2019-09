Monat der Mundgesundheit: Rundum mundgesund.

Colgate und Österreichische Gesellschaft für Parodontologie klären auf.

Wien (OTS) - Gesundheit und Wohlbefinden sind für viele Österreicher ein erklärtes Ziel. Ein „healthy Lifestyle“ mit gesunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung ist daher fester Bestandteil im Leben von immer mehr Menschen. Doch welchen Einfluss die Mundgesundheit auf die allgemeine Gesundheit hat, wissen die Wenigsten. Grund genug für CP GABA mit ihrer Marke Colgate sowie die Österreichische Gesellschaft für Parodontologie beim heutigen Pressegespräch über dieses wichtige Thema aufzuklären. Experten wie Dr. Corinna Bruckmann gaben Einblick sowie Tipps für eine optimale Mundgesundheit. Special Guest und Profi-Boxerin Nicole Wesner erklärte, warum ihr gesunde Zähne wichtig sind und was sie dafür tut.



Gesund leben – kaum ein anderes Thema beschäftigt uns mittlerweile so intensiv. Viele Österreicher führen bewusst einen ausgewogenen Lebensstil: Sie achten darauf, genügend Wasser zu trinken und gesund zu essen. Ausreichend Schlaf und regelmäßiger Sport stehen auf ihrer Achtsamkeits-Agenda ebenfalls ganz oben. Was aber nur wenige wissen: Zu einem fitten und gesunden Körper zählt auch ein rundum gesunder Mund!

Zu einem gesunden Mund gehören nicht nur starke Zähne

Denn: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben Erkrankungen im Mundraum Einfluss auf die Gesundheit des gesamten Körpers und können chronische Leiden wie Diabetes, Herz-Kreislauf- und Atemwegs-Erkrankungen bedingen.[1] Grund genug, sich dem Biofilm in der Mundhöhle zu widmen. Denn er entscheidet darüber, wie gesund es in unserem Mund zugeht. „Zu einem gesunden Mund zählen nicht nur starke Zähne, sondern der gesamte Mundraum mit Zunge, Zahnfleisch und Wangen. Unsere Zähne machen nur 20 Prozent unserer Mundhöhle aus. Es ist jedoch genauso wichtig die restlichen 80 Prozent gesund zu erhalten“, erklärt Dr. Marianne Gräfin von Schmettow, Leiterin Scientific Affairs D-A-CH bei Colgate-Palmolive Services CEW GmbH.



Laut dem aktuellen Dentalreport von marketagent[2], putzen nur 70 Prozent der Österreicher zwei Mal täglich die Zähne. Knapp die Hälfte gehen 1 bis 2 Mal pro Jahr zum Zahnarzt und lassen zumindest 1 bis 2 Mal pro Jahr oder häufiger eine professionelle Zahnreinigung durchführen. „Es ist erfreulich, dass die professionelle Mundhygiene schon von über der Hälfte der Österreicher regelmäßig in Anspruch genommen wird. Dabei ist die individuelle, risikoabhängige Verbesserung von eventuellen Zahnputz-Defiziten besonders relevant“, so Dr. Corinna Bruckmann. „Dies ist auch wichtig, um Zahnfleischerkrankungen bis hin zur Parodontitis vorzubeugen, unter denen immerhin fast 50 Prozent der Österreicher leiden.“

Nicole Wesner: Gesundheit von den Füßen bis zu den Zähnen

Auch für Profi-Boxerin Nicole Wesner, die als Special Guest beim heutigen Pressegespräch präsent war, ist ein Rundum-gesunder-Lebensstil das Um und Auf: „Körperliche Fitness und Gesundheit sind in meinem Beruf die Basis.“ Wesner trainiert daher täglich Boxen und ihre Kondition, sie ernährt sich so natürlich wie möglich mit einem hohen Rohkostanteil. „Gesundheit bedeutet für mich sowohl geistige als auch körperliche Gesundheit von den Füßen bis zu den Zähnen. Ob gesunde Beine zum Laufen, gesunde Arme zum Boxen oder eben gesunde Zähne. Gesundheit ist ganzheitlich ein wichtiges Thema. Ich putze mir mindestens zwei Mal täglich die Zähne, benutze Mundspülung und verwende Zahnseide, auch wenn ich zugebe, dass ich die Zahnseide ruhig öfter benutzen sollte“, so Wesner.

Bewusstsein für einen gesunden Mund stärken

Dank ihrer innovativen Formel mit Zink und Arginin schützt die neue Colgate Total nicht nur die Zähne, sondern auch die Zunge, die Wangen und das Zahnfleisch. Sie reduziert zudem Zahnbelag (Plaque) und schützt vor Karies, Zahnfleischentzündungen und schmerzempfindlichen Zähnen. Außerdem mindert sie Verfärbungen und Zahnstein. Zusätzlich bringt sie neue Vorteile wie Schutz des Zahnschmelzes und eine sofortige Neutralisierung von Faktoren, die zu Mundgeruch beitragen, mit sich.



