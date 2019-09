EINLADUNG zur Auftakt-Tour der „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei"

9 Länder, 3 Tage, 1 Ziel – „Auf.Takt.Tour“ durch ganz Österreich

Wien (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen zur Wahlkampf-Auftakt-Tour der "Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei" ein. Spitzenkandidat Sebastian Kurz startet die türkise Tour am Freitag in Wien und fährt mit einem Tourbus in 3 Tagen zu Auftakt-Veranstaltungen in alle 9 Bundesländer.



TOURPLAN:

Freitag, 6. September

- 13.30 Uhr | Wien (Politische Akademie der Volkspartei, Tivoligasse 73, 1120 Wien)

- 15.30 Uhr | Niederösterreich (Messe Tulln, Messegelände 1, 3430 Tulln an der Donau )

- 19.30 Uhr | Burgenland (Tennishalle Oberpullendorf, Stadiongasse 16, 7350 Oberpullendorf)



Samstag, 7. September

- 9.30 Uhr | Oberösterreich (Festzelt Messe Ried, Brucknerstraße 39, 4910 Ried im Innkreis)

- 14.30 Uhr | Steiermark (Raiffeisen Sportpark, Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz)

- 18.30 Uhr | Kärnten (Congress Center Villach, Europaplatz 1, 9500 Villach)



Sonntag, 8. September

- 9.00 Uhr | Salzburg (Salzburg Arena, Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg)

- 12.30 Uhr | Tirol (Arena Kufstein, Fischergries 34, 6330 Kufstein)

- 18.00 Uhr | Vorarlberg (Werkstattbühne, Platz der Wr. Symphoniker 1, 6900 Bregenz)



Begleitungen im Tourbus sind nach Rücksprache auf einzelnen Strecken möglich. Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen für die einzelnen Events unter 01/401 26-620 oder presse @ oevp.at notwendig.



Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.



Zudem bitten wir alle Fernsehteams sowie Kameraleute und Fotografen zu einem kurzen Medienbriefing 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn.



Allen Medienvertretern werden via www.volkspartei.at/autftakt-pressefotos druckfähige Fotos zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung gestellt. Auf Twitter wird unter www.twitter.com/volkspartei #WirfürKurz live berichtet.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/