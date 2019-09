„20 Jahre Barbara Karlich Show“ – Aufzeichnung der Jubiläumssendung

U. a. mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann, Waltraut Haas, Chris Lohner, Semino Rossi, Erik Schinegger und Virginia Ernst – zu sehen am 23. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Am 27. Oktober 1999 hieß es zum ersten Mal „Willkommen bei der ‚Barbara Karlich Show‘“. Seither wurden 3.801 Ausgaben der beliebten ORF-2-Talkshow produziert, in denen wochentags um 16.00 Uhr über Themen diskutiert wird, die sämtliche Lebensbereiche des Alltags betreffen: Erfahrungen, Lebensentwürfe und Sichtweisen, persönliche Schicksale, große Gefühle und kleine Momente, die das Leben verändert haben. Mit den vielfältigen Meinungen und unterschiedlichen Standpunkten der Gäste werden auch Veränderungen in der Gesellschaft dokumentiert und das Publikum zum Nachdenken angeregt.

Das Jubiläum feiert ORF 2 am 23. Oktober mit der Hauptabendsendung „20 Jahre Barbara Karlich Show“. Dabei spricht Barbara Karlich mit Gästen wie u. a. Dirk Stermann und Christoph Grissemann, Waltraut Haas, Semino Rossi, Erik Schinegger, Chris Lohner, Thomas Geierspichler und Virginia Ernst über deren persönlichen Bezug zur Sendung und es gibt ein Wiedersehen mit Höhepunkten der „Karlich Show“-Geschichte. Aufgezeichnet wurde die Jubiläumssendung gestern, am 3. September, im ORF-Zentrum.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Liebe Barbara, es war mir ein Vergnügen, Dich vor 20 Jahren im Burgenland in Deiner unglaublichen Frische, Herzlichkeit und Spontaneität entdecken zu dürfen. 20 Jahre später sind 20 Jahre Reife und Professionalität, Gastlichkeit mit den ‚9 Plätzen, 9 Schätzen‘, aber gleichzeitig dieselbe Frische und Herzlichkeit – gratuliere Barbara Karlich!“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Mit unglaublichen 20 ‚Dienstjahren‘ ist Barbara Karlich die längst-dienende Talk-Queen des deutschsprachigen Raums, ist jene Gastgeberin, deren Energie und Ideen unendlich scheinen und die ihrem Publikum und ihren Gästen täglich auf Augenhöhe begegnet. Das ist für alle spürbar und wahrscheinlich DAS Geheimnis ihres Erfolges.“

Barbara Karlich über ihr Erfolgsrezept: „Das sind ganz viele Puzzleteile – ich glaube der wichtigste ist, dass ich Menschen mag, ich mag ihre Geschichten und ich behandle jeden mit demselben Respekt, den ich vom anderen erwarte. Aber ich wäre nichts ohne mein hervorragendes, kongeniales Team. Die ‚Karlich Show‘ ist ein kleines Universum und da sind so viele Menschen, die am Gesamtkonstrukt arbeiten und ohne die es die Sendung so nicht geben würde. Es ist ein herrliches, tolles Miteinander und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in den ORF zur Aufzeichnung fahre.“

