Linde Verlag in neuem Gewand

Wien (OTS) - „Steuern. Wirtschaft. Recht. Am Punkt.“ – Mit dem neuen Brand-Slogan begrüßte der Linde Verlag am 03.09.2019 einen exklusiven Kundenkreis zur Präsentation des neuen Markenauftritts auf der Summerstage Wien. Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags: „ Mit großer Begeisterung haben wir in den vergangenen Monaten in enger Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Wien Nord + NOW daran gearbeitet, das Angebot für unsere Kunden weiterzuentwickeln und den neuen Markenauftritt zu kreieren. Unser Fokus liegt seit bald 100 Jahren darauf, den Kunden immer und überall den aktuellsten und relevantesten Content für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen. Unsere neuen Features unterstützen unsere Kunden in der digitalisierten Arbeitswelt und bringen alle Inhalte auf den Punkt “

Aus Lindeonline wird Linde Digital

Die erfolgreiche Online-Datenbank des Linde Verlags heißt ab sofort „Linde Digital“ und präsentiert sich mit neuen Features und gewohnter inhaltlicher Stärke. Die neue Expertensuche – Smart Rank – unterstützt im Arbeitsalltag mit den besten Suchergebnissen. Per Single Sign-on können sich Kunden einmalig für alle Portale des Linde Verlags anmelden. Die Oberfläche erstrahlt im neuen Design und bietet eine verbesserte Übersichtlichkeit. Zudem bleiben User mittels personalisiertem Alert-Service immer und überall auf dem aktuellsten Stand.

Gordan Gajski, Leiter Digitale Medien, kündigte für die kommenden Monate weitere Highlights an: „ Wir verfolgen intensiv den Ausbau unserer Legal- und Tax Tech Strategie und werden noch in diesem Jahr mit mehreren technologischen Lösungen im Bereich Blockchain und Digital Assets für den Einsatz im Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsbereich in den Markt gehen. “

Auch das 2017 gestartete Linde Media Portal wird in Kürze mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, die am gestrigen Abend angekündigt wurden.

Branchentreff der Extraklasse

Mag. Klaus Kornherr begrüßte neben dem Moderator des Abends, Presse Chefredakteur Rainer Nowak, Finanzminister Dipl.-Kfm. Eduard Müller, den Vizepräsidenten des Bundesfinanzgerichts Dr. Christian Lenneis, Mag. Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Juristenverband-Präsident Dr. Alexander T. Scheuwimmer sowie zahlreiche Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsfachleute.

Das Unterhaltungsprogramm des Abends wurde von Marika Lichter mit Musicalkollegen Anja Backus (bekannt aus „The Voice of Germany“) und Christoph Apfelbeck (u.a. VBW) gestaltet.

Weitere Bilder finden Sie in der APA-Fotogalerie.

