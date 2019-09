Tierschutz am Stundenplan: Jetzt Materialien fürs neue Schuljahr bestellen

Spezielle kostenlose Angebote der Tierschutzombudsstelle Wien für PädagogInnen

Wien (OTS/RK) - Bitte aufzeigen: Kennen Sie schon Karl Klops und Superhenne Hanna? Wussten Sie, dass Hamster gerne ein Sandbad nehmen und dass das Haus von Meerschweinchen zwei Eingänge haben sollte, damit es keinen Streit gibt? Nein? Dann bitte setzen! Hunderte Kinder in Wiens (Volks-) Schulen kennen diese und andere spannende Geschichten und Fakten aus der Welt der Tiere bereits. Und noch viele weitere SchülerInnen können sie erfahren: mit den kostenlosen bildungspädagogischen Angeboten der Tierschutzombudsstelle Wien und ihren ProjektpartnerInnen, die ab sofort für das neue Schuljahr bestellt werden können.

Bücher-Themenbox erklärt richtigen Umgang mit Tieren

Gemeinsam mit den Büchereien Wien hat die Tierschutzombudsstelle die Bücher-Themenbox „Tierschutz“ entwickelt. LehrerInnen können diese kostenlos über das Bibliothekspädagogische Zentrum der Büchereien Wien bestellen. Die Bücherbox macht Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zu ExpertInnen in Sachen Tierhaltung und Tierschutz. Die enthaltenen Titel umfassen verschiedene Themen zum partnerschaftlichen Umgang mit Tieren: von kindgerechten Fachbüchern bis hin zu Geschichten, die über das Leben von Tieren in Haus, Hof, Garten und Wildnis erzählen. Die Boxen enthalten 24 Titel und stehen in zehnfacher Ausführung zur kostenfreien Entlehnung bereit. Reserviert werden kann die Box über das Bibliothekspädagogische Zentrum unter www.bpz.buechereien.wien.at. Die Titelliste der Tierschutz-Box kann per E-Mail unter post@tow-wien.at angefordert werden.

Bastelbögen: Paradies für Katze, Meerschweinchen und Co.

Was brauchen Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen oder Katzen, damit sie ein tiergerechtes Leben in unseren vier Wänden führen können? Die Bastelbögen der Tierschutzombudsstelle geben spielerisch Antworten. In den einzelnen Vorlagen wird gezielt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Tierart eingegangen und durch das Ausschneiden und Zusammenkleben der Einrichtungsgegenstände den Kindern spielerisch näher gebracht. Auf kreative Weise lernen die Kinder so, was Heimtiere für ihr Wohlbefinden benötigen. Die gebastelten Behausungen können als dekorative Elemente im Klassenzimmer, Wohnbereich oder Kinderzimmer aufgestellt und zum Spielen genutzt werden. PädagogInnen können die kostenlosen Ausschneidebögen bei der Tierschutzombudsstelle Wien unter post@tow-wien.at bestellen.

Schuljause: So schmeckt’s Kindern, Tieren und Umwelt

Der „Trink- und Jausenführerschein“ vermittelt SchülerInnen erlebnis- und praxisorientiert den Stellenwert einer gesunden Ernährung und Schuljause. Das Unterrichtsprogramm des vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN ist heuer in Zusammenarbeit mit der Tierschutzombudsstelle und der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 um ein wichtiges Thema ergänzt worden: Tier- und Umweltschutz beim Essen und Trinken. In dem Zusatzmodul werden die Themen Fleischproduktion und Tierhaltung, Regionalität und Saisonalität sowie Mindesthaltbarkeitsdatum und Lebensmittelverschwendung behandelt – nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern anhand konkreter Praxistipps und kurzweiliger Bewegungs- und Rateübungen. Mit der begleitenden Elterninformation soll das Bewusstsein für Umwelt- und Tierschutz bei der Ernährung auch nach Hause getragen werden. Anmeldungen für die Teilnahme am Programm sind möglich auf www.sipcan.at.

Die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) setzt sich für ein harmonisches und respektvolles Miteinander von Mensch und Tier in der Großstadt ein. Sie fördert die Interessen des Tierschutzes und vertritt diese auch in Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren. Die Tierschutzombudsstelle agiert unabhängig und weisungsungebunden.

Die TOW im Internet: https://www.tieranwalt.at

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/tieranwalt.at

