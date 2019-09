durchblicker.at Familienspartipp: Mit Reise-Jahresversicherung bis zu 53 Prozent Mehrkosten einsparen und Deckungslücken vorbeugen

Reise-Versicherungsschutz bei Kreditkarten und mitangebotenen Reiseversicherungen häufig unzureichend. Preisunterschiede von rund 38 Prozent bei einmaligen Reisestorno-, bis zu 45 Prozent bei Komplettversicherungs-Paketen. durchblicker.at empfiehlt den individuellen Anbieter- und Preisvergleich.

Die Urlaubszeit ist vorbei. Für viele Familien beginnt die Rückkehr vom Urlaub aber unter Umständen mit einer bösen finanziellen Überraschung. Denn: Der Versicherungsschutz der eigenen Kreditkarte oder von online mitangebotenen Reiseversicherungen reicht oftmals aufgrund von eingeschränkten Deckungen nicht aus und kann hohe Folgekosten mit sich bringen. Finanziellen Schutz bieten Reiseversicherungen seriöser Versicherungsdienstleister. Diese hat das Online-Tarifvergleichsportal durchblicker.at nun dem unabhängigen Prämiencheck unterzogen und festgestellt: Nicht nur, dass die Sparpotentiale bei einmaligen Reiseversicherungen speziell für Familien enorm sind – aktuell liegen diese bei rund 45 Prozent für Reisestorno- und Abbruchversicherungen, bei Komplettversicherungen bei bis zu 38 Prozent* – noch mehr zurücklegen können Familien, wenn sie eine Jahres-Reiseversicherung anstatt einer Einmalversicherung abschließen. Denn so rentieren sich die Prämienkosten einer Jahresversicherung für Reisestorno bzw. -abbruch oder Komplettschutz bereits ab der zweiten Reise. Dadurch sparen sich Familien zwischen 35 bis 53 Prozent an unnötigen Mehrkosten gegenüber zwei urlaubsbezogenen Einmalversicherungen. durchblicker.at empfiehlt den individuellen Anbieter und Tarifvergleich hinsichtlich Leistungsumfang und Prämienhöhe.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: „Ein medizinischer Notfall im Ausland, oder unerwartete Vorkommnisse, die zum Reiseabbruch zwingen, können ein tiefes Loch ins Familienbudget reißen. Umso größer ist die Enttäuschung, wenn Kreditkarteninstitute oder mitangebotene Versicherungen nicht ausreichend finanzielle Deckung bieten. Gerade jetzt, wo sich die Urlaubssaison dem Ende neigt, ist ein guter Zeitpunkt, um finanziell für den nächsten Urlaub vorzubeugen, und die Tarife verschiedener Versicherungsanbieter hinsichtlich Leistung und Prämienhöhe zu vergleichen. Um Geld zu sparen, sollten sich besonders Familien den Abschluss einer Reise-Jahresversicherung, bspw. mit Komplettschutz überlegen. Nicht nur, dass sich dadurch hohe Mehrkosten je weiterer Reise einsparen lassen, zusätzlich sind dabei auch Kurztrips günstig mitversichert, auch wenn einzelne Personen getrennt verreisen.“

Jahres-Storno- statt Einmalversicherung: 36 bis 53 Prozent Mehrkosten sparen

Wählt bspw. eine vierköpfige Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder), die einen vierzehntägigen Sommerurlaub in Europa im Wert von bis zu 5.000 Euro plant, eine Einzelversicherung mit Storno- und Reiseabbruchschutz, zahlt sie bei Prämienunterschieden von 45 Prozent zwischen rund 177 Euro beim günstigsten und 322 Euro beim teuersten Anbieter. Entscheidet sich jene Familie jedoch für einen Jahresvertrag mit Storno- und Abbruchschutz zu den gleichen Konditionen, spart sie sich bereits ab der zweiten Reise unnötige Mehrkosten zwischen 36 und rund 53 Prozent im Vergleich zur Einmalversicherung - je nachdem, ob sie sich für den günstigsten oder teuersten Anbieter entscheidet. Hier variieren die Preise zwischen 225 und 302 Euro Prämienhöhe um 25,5 Prozent.

Jahres-Komplettschutz statt Einmalversicherung: 35 bis 50 Prozent Mehrkosten sparen

Verreist obige Familie nur einmal und schließt dafür einen Komplettschutz ab, muss sie bei Prämienunterschieden von rund 38 Prozent zwischen 198,54 und 318 Euro zahlen. Auch in diesem Fall rentiert sich die Jahresversicherung im Vergleich zur Einmalversicherung bereits ab der zweiten Reise, wofür ansonsten Mehrkosten von rund 35 bis 50 Prozent anfallen würden. Die Preisunterschiede bei Jahresversicherungen variieren um 18,6 Prozent. Hier zahlt man beim günstigsten 259 Euro und beim teuersten Anbieter 318 Euro.

„Mitversicherungen“ oft nicht ausreichend: Versicherungen auf Deckungslücken überprüfen

Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollten Konsumentinnen und Konsumenten vor einer Reise überprüfen, welche Leistungen bei Kreditkartenverträgen, Mitgliedschaften bei Automobilclubs, Alpinvereinen oder der privaten Unfallversicherungen bereits inkludiert sind. In vielen Fällen reichen jene Leistungen nämlich aufgrund von eingeschränkten Deckungen nicht aus. So gibt es beispielsweise bei Kreditkarten insbesondere beim Stornoschutz große Einschränkungen bei den Deckungssummen und sogar zusätzliche Rückreisekosten beim Reiseabbruch können ausgeschlossen sein. Bei den medizinischen Leistungen ist hingegen bei einigen Angeboten nur der Karteninhaber mitversichert – Lebensgefährte oder Kinder ausgeschlossen. Hat man die Deckungsschwachstellen eruiert, empfehlen die Experten von durchblicker.at, Versicherungsangebote für die jeweiligen Deckungslücken miteinander zu vergleichen und einen vom Leistungsumfang passenden Tarif zum günstigen Preis zu wählen. Wichtig zu wissen: Ein besonderes Augenmerk sollte man auch auf die oftmals speziellen Bedingungen der „Mitversicherungen“ legen. So wird in der Regel vorausgesetzt, dass die Kreditkarte zwei bis drei Monate vor dem Versicherungsfall benutzt wurde oder die Reise mit der jeweiligen Kreditkarte bezahlt wurde.

„Der Reiseschutz der eigenen Kreditkarte oder Versicherungsangebote, die bei Flug- oder Hotelbuchungen dazu angeboten werden, sind oft unzureichend und nur auf sehr konkrete Fälle beschränkt. Bucht man bspw. einen Flug oder ein Hotel, raten wir, anstatt der mit einem Klick dazu buchbaren Versicherungspakete lieber eine umfassende Reiseversicherung bei einem renommierten Versicherungsinstitut abzuschließen. Bei Kreditkarten oder etwaigen Mitgliedschaften reicht in vielen Fällen eine ergänzende Versicherung, welche die Deckungslücken der bestehenden Versicherung auffüllt,“ so Baudisch.

*Prämien: Stand 30. August 2019

