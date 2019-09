Wölbitsch zu Rendi-Wagner: SPÖ in Wien beweist tagtäglich Inkompetenz im Gesundheitsressort

Stundenlange Wartezeiten in überfüllten Ambulanzen – Desolater Bauzustand in Wiens Spitälern – Fehlende Not-, Kinder- und Allgemeinärzte in Wien – Milliardendesaster Krankenhaus Nord

Wien (OTS) - „Die SPÖ in Wien beweist seit vielen Jahren tagtäglich ihre Inkompetenz im Gesundheitsbereich: Stundenlange Wartezeiten in überfüllten Ambulanzen, desolate und baufällige Wiener Spitäler, fehlende Not-, Kinder und Allgemeinärzte, Chaos bei der Wiener Rettung sowie ein Milliardendesaster beim Krankenhaus Nord – das ist die Bilanz jahrzehntelanger roter Gesundheitspolitik in Wien“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu heutigen Aussagen von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner. „Mindestens eine halbe Milliarde Euro wurde etwa beim Krankenhaus Nord an Steuergeld verschwendet und die Eröffnung um viele Jahre verzögert. Das KH-Nord ist die in Beton gegossene Inkompetenz der SPÖ im Gesundheitsbereich“, so Wölbitsch.

Während die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner heute dafür plädiert, „nicht länger auf erstklassige Medizin warten zu müssen“, ist die „Zweiklassenmedizin“ mit ausufernden Wartezeiten in Wien bereits längst Realität. Gerade im Wiener Krankenanstaltenverbund sind die Spitäler und Ambulanzen völlig überfüllt. Die Wartezeiten für sensible Operationen betragen mehrere Monate. Und selbst die Wiener Patientenanwaltschaft meldet Ambulanz-Wartezeiten von über 24 Stunden. Der Ausbau der dringend notwendigen Primärversorgungszentren passiere dagegen nur sehr schleppend und langsam. „Die SPÖ hatte in Wien jahrzehntelang Zeit, ihre Gesundheitskompetenz unter Beweis zu stellen und scheitert daran jeden Tag“, so Wölbitsch.

