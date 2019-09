Stellungnahme von FPÖ-Bundesfinanzreferent DDr. Hubert Fuchs zu Rechenschaftsbericht

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesfinanzreferent NAbg. DDr. Hubert Fuchs stellt bezüglich der HC Strache Facebook-Seite fest, dass Heinz-Christian Strache im Jahr 2017 sowohl in der Funktion des Bundesparteiobmanns als auch des Klubobmannes tätig war und überwiegend parlamentarische Inhalte und Themen gepostet wurden. Mit Beginn des Wahlkampfes 2017 wurde die Finanzierung der Facebook-Seite ausschließlich auf die Bundespartei übertragen. In Bezug auf das Institut ISP ist festzuhalten, dass der versehentlich nicht mitgesendete diesbezügliche Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers heute an den Rechnungshof übermittelt wurde.

