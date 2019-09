PALLAS CAPITAL arrangiert erfolgreich nachrangige Anleihe

THE SHORE bietet luxuriöses Wohnen am Wasser

Wien (OTS) - WK-DEVELOPMENT wurde von Christian Schachinger und Maxim Zhiganov gegründet. Das Unternehmen setzt seit Jahren Immobilienentwicklungen erfolgreich um und verfügt über tiefgehendes Know How rund um Immobilien. WK Development ist es in überschaubarer Zeit gelungen knapp 100.000m2 an neuer Wohnflächen in attraktiven Citylagen zu realisieren.



Das größte aktuelle Development ist „The Shore“ in 1190 Wien. Dort entsteht direkt an einem Seitenarm der Donau ein luxuriöser Wohnkomplex mit einem Gesamtvolumen von ca. 150 Millionen EURO. Den zukünftigen Bewohnern stehen unter anderem ein Concierge, Sport- und Wellnessräume und ein eigener Strand zu Verfügung. WK setzt mit The Shore neue Maßstäbe im Bereich luxuriöses Wohnen am Wasser.

Große Bauvorhaben fordern auch moderne Finanzierungslösungen. PALLAS CAPITAL hat für das Projekt The Shore eine nachrangige Anleihe im zweistelligen Millionenbereich arrangiert.

Die Strukturierung von Immobilienprojekten ist ein stark wachsender Geschäftsbereich von PALLAS CAPITAL. Die Investmentbanker Florian Koschat und Helmut Kogler können eine Expertise von über 15 Jahren vorweisen.

Rückfragen & Kontakt:

PALLAS CAPITAL Advisory AG

Helmut Kogler

+43 133636668

kogler @ pallascapital.com

www.pallascapital.com