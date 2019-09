HEROLD ist „Best Recruiter“ in der D-A-CH Region

Gold für HEROLD

Mödling (OTS) - HEROLD Business Data ging bei der Best-Recruiters-Studie 2018/2019, der größten Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, als Gesamtsieger in der D-A-CH Region hervor. Damit kann das Mödlinger Unternehmen seine Erfolgsserie fortsetzen, die ihm bereits fünfmal in Folge in der Branche Medien/Werbung den Platz 1 und ein Gold-Siegel für hervorragende Leistungen bei der Personalgewinnung eingebracht hat.

HEROLD konnte im Rahmen der Best-Recruiters-Studie 2018/19, die jährlich von dem career Institut & Verlag erhoben wird, beim D-A-CH Ranking 91 Prozent der möglichen Punkte erreichen und damit Gold abräumen. Spitzenleistungen beim Recruiting wurden auch BDO Austria GmbH und Eurest Restaurationsbetriebs-GmbH attestiert.

Bei der Best-Recruiters-Studie wird die Recruiting-Qualität von insgesamt 1.311 Top-Arbeitgebern in Österreich, Deutschland und der Schweiz aus BewerberInnen-Sicht untersucht. Der Studie liegt ein wissenschaftlicher Katalog mit über 240 Kriterien zugrunde, der jedes Studienjahr überarbeitet und den aktuellen Entwicklungen und Trends im Recruiting angepasst wird. Die Kriterien lassen sich insgesamt in 11 Erhebungskategorien unterteilen und untersuchen jeden Punkt der BewerberInnen-Journey. Zur Beurteilung werden Personalgewinnungsaktivitäten in den Bereichen Online-Recruiting-Präsenz, Online-Stellenanzeigen, Umgang mit Bewerbern sowie Feedback-Verhalten untersucht. Anhand des Katalogs werden die Top-Arbeitgeber der Länder aus Sicht der BewerberInnen analysiert.

„ Die Best-Recruiters-Studie ist im D-A-CH Raum die fundierteste wissenschaftliche Untersuchung zum Thema Recruiting. Das Best-Recruiters-Siegel ist eine etablierte, anerkannte Auszeichnung, die nur nach einer sehr profunden umfangreichen Prüfung vergeben wird. Dass wir nun sogar den Gesamtsieg in der D-A-CH Region holen konnten, macht uns sehr stolz und bestätigt unsere konsequente Arbeit bei der Personalgewinnung. Natürlich ist die Auszeichnung ein großartiger Ansporn, diesen erfolgreichen Weg auch in Zukunft weiterzugehen ", kommentiert Uwe Stadelbauer, Direktor Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung von HEROLD, das für das Unternehmen so erfreuliche Ergebnis.

Über HEROLD

HEROLD ist der Spezialist für Online-Medien und Marketing-Dienstleistungen und bringt unter dem Motto „HEROLD bringt´s zamm“ Anbieter mit potenziellen Kunden zusammen.

Über 2 Millionen Konsumenten verwenden monatlich HEROLD Online-Portale, um den passenden lokalen Dienstleister zu finden. Hier können sie auf alle relevanten Informationen zugreifen, die sie brauchen, um eine optimale Kaufentscheidung zu treffen.

HEROLD Marketing-Dienstleistungen sind auf die individuellen Bedürfnisse der österreichischen KMUs abgestimmt und bieten kosteneffiziente Lösungen, um neue Kunden zu gewinnen und Umsätze zu steigern. Über 52.000 Kunden vertrauen auf die langjährige Expertise des Marketing-Spezialisten. Rund 20.000 erstellte Websites machen HEROLD heute zum größten Website-Anbieter Österreichs im KMU-Segment. Als Google Premium Partner der ersten Stunde hat das Unternehmen bereits mehr als 55.000 SEA Themen-Kampagnen umgesetzt. Im Bereich Suchmaschinenoptimierung konnten bereits über 1.500 Kampagnen für rund 10.000 Themenbereiche erfolgreich durchgeführt werden.

