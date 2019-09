klimaaktiv Konferenz thematisiert Aktivierungsstrategien für Klimaschutz

Neue Serviceplattform tipps.klimaaktiv.at im Rahmen der BMNT Initiative nachhaltigkeit.at

Wien (OTS) - Die diesjährige klimaaktiv Konferenz des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) thematisiert die Frage, wie zusätzliche Strategien für aktiven Klimaschutz initiiert werden können. Das BMNT hat mit www.nachhaltigkeit.at eine neue Plattform gestartet, die allen Interessierten Tipps, Informationen und Abstimmungsmöglichkeiten für ein nachhaltigeres Leben bietet. Mit tipps.klimaaktiv.at wird diese Plattform nun erweitert. „Ob Hitzerekorde, Trockenheit oder Extremwetter – die Österreicherinnen und Österreicher können die Auswirkungen des Klimawandels mittlerweile am eigenen Leib spüren. Mit unserer Plattform bieten wir all jenen hilfreiche Informationen, die aktiv werden und mit ihrem Handeln ein Zeichen für den Klimaschutz setzen wollen“, so Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek.

Infomails und Blogbeiträge mit Klimaschutz-Tipps

Neben Blogbeiträgen auf tipps.klimaaktiv.at, die in verschiedenen Themenschwerpunkten über klimafreundliche Aktivitäten und Alternativen informieren, werden regelmäßige Infomails mit Tipps und Tricks zum nachhaltigen Lebensstil versandt. So sollen in den Bereichen Mobilität, Bauen und Sanieren, Energiesparen und Erneuerbare Energie Möglichkeiten aufgezeigt werden, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Der erste Themenschwerpunkt E-Mobilität gibt dabei beispielsweise Auskunft über Vorteile, Förderungen und Effizienzsteigerungen, die langfristig mit dem Umstieg auf elektrische Antriebe einhergehen.

Weitere Informationen finden Sie unter tipps.klimaaktiv.at



Über klimaaktiv

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Aus- und Weiterbildung von Profis, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen und -vorschriften. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten und Akteure unter klimaaktiv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

+43 1 71100 DW 606747

presse @ bmnt.gv.at

http://www.bmnt.gv.at