Junge ÖVP: Mehrere tausend Spenden für bedürftige Schulkinder gesammelt

JVP sammelte im Rahmen des Projektes „JVP macht Schule“ Schulmaterialien für bedürftige Kinder in Europa

Wien (OTS) - „Als Junge ÖVP ist es uns ein besonderes Anliegen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche eine faire Chance auf ordentliche Bildung und eine erfolgreiche Schullaufbahn hat. Da das in einigen Ländern Europas noch immer nicht ausreichend gewährleistet ist, wollen wir uns auch dieses Jahr wieder dafür einsetzen und haben deshalb bereits zum zweiten Mal in Folge unser Projekt ‚JVP macht Schule‘ gestartet“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP.

Auch heuer konnten so wieder Spenden für mehrere tausend Schulkinder gesammelt werden. Gesammelt wurden unter anderem Schulmaterialien, wie Hefte, Stifte, Mappen und Materialien für den Sportunterricht, sowie Hygieneartikel und Spielsachen.

„Gemeinsam mit unseren unzähligen Orts- & Bezirksgruppen und Landesorganisationen wollen wir uns für andere Kinder und Jugendliche stark machen und so die Stärke der Jungen ÖVP in ganz Österreich nutzen. Die gesammelten Spenden werden wir im Laufe der nächsten Wochen persönlich an die Empfänger übermitteln und hoffen ihnen so einen möglichst schönen Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, abschließend.



