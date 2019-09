ATV startet mit Werner Kogler im „ATV Meine Wahl - Reality Check“, morgen um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Sylvia Saringer und Jenny Laimer unterziehen die SpitzenkandidatInnen zur Nationalratswahl einem Reality-Check. Dafür begleiten die Moderatorinnen die PolitikerInnen beim Wahlkampf auf der Straße. Anschließend stellen sie sich im exklusiven Interview den Fragen von Saringer und Laimer.

Morgen, Mittwoch bekommen die ZuseherInnen Einblick in Werner Koglers (Grüne) Wahlkampf. So begleitet Sylvia Saringer den Grüne-Spitzenkandidaten in Villach, wo er den Kontakt mit den BewohnerInnen vor Ort sucht. Direkt danach spricht er mit Jenny Laimer im Interview über seine politischen Pläne und Wahlversprechen.



Über die Chancen der Grünen auf den Einzug in den Nationalrat sagt Kogler: "Sicher ist gar nichts. Wir müssen da rein, und ich glaube, gscheiter die Grünen im Nationalrat als ein Toaster."



"Es gibt die Kandidatur von Peter Pilz, das ist ja demokratisch legitim. Aber die kommen mit Sicherheit nicht in den Nationalrat hinein, davon gehe ich aus", sagt Kogler über Peter Pilz.



Die weiteren Termine von „ATV Meine Wahl - Reality Check“ im Überblick:

So, 08.9. , um 22:45 Uhr Liste Jetzt

, um 22:45 Uhr Mi, 11.9. , um 22:20 Uhr SPÖ

, um 22:20 Uhr So, 15.9. , um 22:45 Uhr NEOS

, um 22:45 Uhr Mi, 18.9. , um 22:20 Uhr FPÖ

, um 22:20 Uhr Mi, 25.9., um 22:20 Uhr ÖVP



Rückfragen & Kontakt:

Victoria Abulesz

victoria.abulesz @ prosiebensat1puls4.com