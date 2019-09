OBERSCHEIDER CAR WASH eröffnet in St.Pölten neue Autowaschanlage

Einfach – Schnell – Sauber! Das ist das Erfolgsmodell von OBERSCHEIDER CAR WASH

Auf einer Fläche von 7.500 qm errichtet OBERSCHEIDER CAR WASH im Osten Österreichs ein WELLNESSCENTER FÜR AUTOS. Ab Mitte Oktober diesen Jahres können Autofahrer in A-3100 St.Pölten, Mariazeller Straße 180, ihr Auto auf Hochglanz bringen, denn hier wird alles angeboten, was der Autofahrer für ein sauberes Fahrzeug benötigt: eine Waschstraße mit einem Durchlass von bis zu 110 Autos pro Stunde, genügend Saugerplätze in einer hellen großen Halle, 6 SB-Waschboxen mit modernster Technik für die Selbstreinigung. Das alles wird mit sorgfältig ausgewählter Waschchemie und modernster hocheffizienter Wasseraufbereitung umgesetzt.

Premiere in der Region

In St.Pölten entsteht ein WELLNESSCENTER FÜR AUTOS

Schon bald kann man im WELLNESSCENTER FÜR AUTOS nicht nur sein Fahrzeug blitzblank sauber waschen lassen, sondern in den SB-Waschboxen auch selbst Hand anlegen – das gab‘s in der Region noch nie.

St.Pölten – Seit Wochen rollen auf dem Gelände der neuen Waschanlage an der Mariazeller Straße die Bagger und LKWs. Auf über 7.500 Quadratmetern entsteht ein WELLNESSCENTER FÜR AUTOS. Auf einer 52 Meter langen Förderkette werden ab Mitte Oktober bis zu 110 Fahrzeuge pro Stunde durch die großzügige Halle gezogen und von oben und unten mit modernster Technik bestens gereinigt. „Unser Umweltbewusstsein und unser Wunsch nach schonendem Umgang mit den Rohstoffressourcen hat uns bewogen, neben einer ausreichenden Solaranlage auch eine der modernsten Wasseraufbereitungsanlagen in St.Pölten einzubauen“, erläutern die Gebrüder Herbert und Markus Oberscheider. „Denn dem Umweltschutz wird in unserem Hause große Bedeutung zugemessen.“

Sitzen bleiben

Die 7.500 qm große Anlage bietet den Kunden eine geräumige Waschstraße, in der die Fahrzeuge per Schleppkette befördert werden. Der Fahrer kann dabei entspannt sitzen bleiben – natürlich gibt es auf Wunsch eine ausführliche Einweisung durch die Mitarbeiter. Neben 64 automatischen Hochdruckdüsen kümmern sich viele Waschwalzen und -bögen um die saubere, schonende Autowäsche. Eine spezielle, mitfahrende Felgenreinigungswalze säubert die Felgen blitzblank, dabei spielt es keine Rolle, welche Größe die Räder haben und aus welchem Material sie sind.

Nach der Autowäsche kommt der Fahrer direkt in die Saugerhalle, in der 26 Hochleistungs-Sauger auf ihren Einsatz warten. Weitere 18 Hochleistungs-Sauger befinden sich im Außenbereich. Für alle, die auch den Staub aus den Lüftungsrohren blasen wollen, befindet sich neben den Saugern auch je ein Druckluftanschluss. Das Saugen sowie die Mattenreinigung ist für Waschstraßenkunden gratis.



Selber waschen

Autofahrer, die lieber selbst Hand anlegen und ihr Fahrzeug „händisch“ putzen wollen, finden auf dem Gelände 6 SB-Waschplätze, die mit modernster Technik ausgestattet sind. Geldwechsler und Automaten für Wertmarken sind selbstverständlich in unmittelbarer Nähe angebracht.

Kundenkarte

Die an weiteren Waschanlagen des Unternehmens Oberscheider bereits erfolgreich eingeführte Kundenkarte wird die Autowäscher von St.Pölten ebenfalls erfreuen. Mit dieser Karte können neben dem Angebot attraktiver Waschpreise auch viele weitere Vorteile genutzt werden.

Wissenswertes

Der geplante Eröffnungstermin ist der 11.Oktober 2019. Die Investitionssumme wird von der Geschäftsleitung in einem „siebenstelligen Bereich“ angegeben. Die Waschstraße ist täglich von 8–19 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 9–19 Uhr. Die SB-Plätze stehen täglich von 8–22 Uhr zur Nutzung bereit. Mit Inbetriebnahme werden rund zehn neue Arbeitsplätze geschaffen.

Steckbrief

• Eröffnung: 11. Oktober 2019

• Hallenmaße: 76 x 30 m / 7.500 m2

• 26 Hochleistungs-Sauger im Innenbereich, 18 Hochleistungs-Sauger im Außenbereich

• 6 SB-Waschboxen

• Kettenlänge: 52 m

• Solaranlage: 2000 m2

• Fußmattenreinigungsmaschinen: gratis

• SB-Kassenautomaten

• Biologische Wasseraufbereitung der Firma FARITEC

• Modernste Autowaschtechnik der Firma HOLZ

• Waschchemie aus dem Hause SONAX

• Durchlass der Waschstraße: 110 Fahrzeuge pro Stunde

• Extrawäsche „Micro-Polish“ mit besonderen Glanzerlebnis

• Sanfte, lackschonende Textilwäsche

• Pflegeautomat mit SONAX-Produkten

• Snack und Getränkeautomaten

• Kundenkarte mit zahlreichen Vorteilen (www.oberscheid-carwash.com)

• Umweltfreundliche Anlage

• Nachhaltig Ressourcen schonend durch Solaranlage und Wasseraufbereitung

Die OBERSCHEIDER CAR WASH AG:

Das Schweizer Unternehmen (gegründet 2017) mit Sitz in CH-9443 Widnau, Lindenstraße 44, ist ein junges aufwärtsstrebendes Unternehmen mit dem Ziel, in den Großstädten Österreichs flächendeckend ein modernes Autowaschnetz aufzubauen. In Rankweil wurde bereits 2017 ein erster Meilenstein gesetzt. Neben St.Pölten und Wels stehen zurzeit noch weitere Standorte kurz vor der Realisierung.

Pressetag OBERSCHEIDER CAR WASH Neueröffnung in St. Pölten

An unserem offiziellen Pressetag, am 25. September 2019,

14.00 Uhr, laden wir Sie als Pressevertreter herzlich ein, die Waschanlage vor Ort zu besichtigen.

Datum: 25.09.2019, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: Mariazeller Straße 180, 3100 St. Pölten, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Oberscheider Car Wash AG

CH-9443 Widnau/Schweiz

Lindenstr. 44

Tel.: +41 71 722 00 90

E-Mail: info @ oberscheider-carwash.com

Internet: www.oberscheider-carwash.com