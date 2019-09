5 Jahre McSHARK - Vom Apple Händler zum Apple Experten

Presse Kick-Off im neuem McSHARK Quartier1060

Wien (OTS) - 2014 war das Jahr in dem Apple das iPhone 6 veröffentlichte, die Apple Watch ankündigte und Apple Pay in den USA startete. Seitdem hat sich nicht nur bei Apple einiges verändert. Im selben Jahr wurde der angeschlagene Apple Händler mcshark / mcworld von der HAAI GmbH übernommen, die bis dahin vor allem im B2B Geschäft tätig war. In den fünf Jahren hat sich im Markt rund um Apple vieles verändert und die Marke McSHARK steht stärker seit jeher da.

Im Zuge des fünfjährigen Jubiläums von McSHARK erhält der McSHARK Store auf der Mariahilfer Straße 1 ein komplett neues Storekonzept, das nicht nur die historische Bausubstanz wieder zum Vorschein kommen lässt, sondern auch die Fläche des Stores massiv vergrößert. Dabei wurden neben der Verkaufsfläche auch drei komplett neue Bereiche geschaffen, die für diverse Angebote zum Einsatz kommen. Diese und vieles mehr möchten wir Ihnen bei unserem Presse-Kick Off exklusiv als eine/r der Ersten näherbringen.

Wir laden Sie daher recht herzlich zum Presse-Kick Off am 12. September 2019 ab 08:30 Uhr im neu renovierten McSHARK Store auf der Mariahilfer Straße 1 ein.

Programm:

08:30 Uhr Einlass

08:30 – 11:00 Uhr Frühstück (sponsored by Dunkin‘ Donuts)

09:00 Uhr Präsentation „5 Jahre McSHARK“

09:30 Uhr Besichtigung des neuen McSHARK Stores „McSHARK Quartier1060“

11:00 Uhr Ende



Adresse:

McSHARK

Mariahilfer Straße 1

1060 Wien

Wir bitten um schriftliche Anmeldung bis 09. September 2019 unter marketing @ haai.at(begrenzte Teilnehmerzahl)

Wir würden uns freuen, Sie bei unserem Presse-Kick Off begrüßen zu dürfen!

Datum: 12.09.2019, 08:30 - 11:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Schick

marketing @ haai.at