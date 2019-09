SPÖ Wien-Hanke: „SPÖ vertritt als einzige Partei die Interessen der Frauen in unserem Land"

Wiener SPÖ-Frauen starten mit einer starken Stimme für Frauen in den Nationalratswahlkampf

Wien (OTS/SPW) - Am 29. September findet in Österreich die Nationalratswahl statt. Die Wiener SPÖ-Frauen und ihre Vorsitzende Marina Hanke starten mit einer starken Stimme für Frauen in den Wahlkampf. „Wir stehen für ein besseres Leben für alle Frauen: leistbares Wohnen, die Sicherung der öffentlichen Gesundheitsversorgung, ein würdevolles Leben im Alter mit bester Pflege, Klimaschutz, Arbeit, von der man leben kann, und die beste Bildung“, betont Hanke. „Wir werden die Wienerinnen überzeugen, dass die SPÖ die einzige Partei ist, die die Interessen der Frauen in unserem Land vertritt. Das zeigen nicht zuletzt die Erfolge bei der Karenzzeitenanrechnung und dem Papa-/Baby-Monat, die nach langem Einsatz der SPÖ beschlossen wurden. Gemeinsam werden wir klarmachen, dass wir rechten und konservativen Kräften nicht das Feld in unserem Land überlassen werden – denn sie bringen ausschließlich Rückschritte für die Frauen. Mit unserer SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner besteht zum ersten Mal die Chance, eine Frau zur Bundeskanzlerin zu wählen.“ ****

Die Wiener SPÖ-Frauensekretärin, Landtagsabgeordnete Nicole Berger Krotsch ergänzt: „Mit unseren beiden Wiener Spitzenkandidatinnen Pamela Rendi-Wagner und Doris Bures auf der Wiener Landesliste sowie vielen weiteren Kandidatinnen in allen Regionalwahlkreisen stehen viele starke Frauen zur Wahl. Unterstützen wir sie gemeinsam in den nächsten Wochen und machen klar: Nur eine Stimme für die SPÖ ist eine Stimme für eine starke, feministische Frauenpolitik.“

Deshalb werden im Nationalratswahlkampf unter dem Motto "Menschlichkeit siegt! Eine starke Stimme für Frauen" mit geballter Kraft mehrere Straßenaktionen stattfinden. Hanke und Berger-Krotsch werden bei allen Aktionen anwesend sein. Gemeinsam mit den Kandidatinnen aus Wien und den Regionalwahlkreisen werden unzählige Gespräche geführt, um die WienerInnen zum Wählen zu animieren.

Bei folgenden Terminen wird #gemeinsam wahlgekämpft:



Donnerstag, 5. September, 16 bis 18 Uhr

Viktor-Adler-Markt, Favoriten

Mit Nationalrätin Petra Bayr



Dienstag, 17. September, 8 bis 9.30 Uhr

Schwedenplatz, Innere Stadt

Mit den Kandidatinnen Lucia Grabetz und Mireille Ngosso sowie Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner



Dienstag, 17. September, 16 bis 17.30 Uhr

U6-Station Siebenhirten

Mit Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesfrauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hosek und Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner



Donnerstag, 19. September, 16 bis 18 Uhr

U3-Station Ottakring

Mit Nationalrätin Nurten Yilmaz und Bundesrätin Korinna Schumann



Montag, 23. September, 7 bis 8.30 Uhr

Kagraner Platz, Donaustadt

Mit den Nationalrätinnen Ruth Becher und Muna Duzdar sowie Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner



Montag, 23. September, 16 bis 18 Uhr

Julius-Tandler-Platz, Alsergrund

Mt Kandidatin Claudia O'Brien und Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner

Freitag, 27. September, 6 bis 7.30 Uhr

Bahnhof Floridsdorf, Floridsdorf

Mit Nationalrätin Angela Lueger



