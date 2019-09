ORF III am Dienstag: Ö1-„Klartext“ live mit erster Konfrontation der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, dazu „Klartext – Die Analyse“

Außerdem: „André Hellers Menschenkinder: Marcel Hirscher“, „Alltagsgeschichte“-Doppel sowie „Open Space – Forum Alpbach“

Wien (OTS) - Die heiße Phase des Wahlkampfs hat begonnen. ORF III Kultur und Information läutet den Endspurt zur „Wahl 19“ am Dienstag, dem 3. September 2019, mit der Übertragung des Ö1-„Klartext“ ein. Unter dem Titel „LIVE: Klartext – Die Konfrontation der Spitzenkandidaten“ (18.30 Uhr) versammelt Klaus Webhofer die erste Elefantenrunde aller Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien sowie der Grünen im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Im Rahmen der erweiterten „Klartext“-Gesprächszeit von 90 Minuten diskutieren Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Peter Pilz (JETZT) und Werner Kogler (Die Grünen). Ein Dakapo der Sendung zeigt ORF III im Spätabend um 22.55 Uhr.

Anschließend an die Diskussion präsentiert ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer im ORF-III-Studio am Küniglberg „LIVE: Klartext – Die Analyse“ (20.00 Uhr). Wer hat am meisten überzeugt? Welche Themen dominierten die Diskussion und wie geht es in den nächsten Wochen weiter?

Im Hauptabend ändert ORF III aus aktuellem Anlass sein Programm. Das ganze Land spekuliert – verkündet Skistar Marcel Hirscher am Mittwoch um 20.15 Uhr live in ORF 2 sein Karriere-Aus? ORF III zeigt um 20.15 Uhr das Anfang des Jahres erstmals ausgestrahlte, knapp einstündige Interview mit dem bisher erfolgreichsten Skirennläufer aller Zeiten in „André Hellers Menschenkinder: Marcel Hirscher“. Der Sohn zweier Skilehrer erinnert sich im Gespräch mit André Heller an seine ersten Schwünge auf der Piste, an seine größten Erfolge und erzählt von seinen Erfahrungen als frisch gebackener Vater.

Danach stehen zwei Ausgaben von Elizabeth T. Spiras „Alltagsgeschichten“ auf dem Programm. Den Auftakt macht „Im Waschsalon“ (21.15 Uhr), bevor sich danach in „An der Brünnerstraße“ (22.10 Uhr) alles um das Leben rund um die Transitstrecke zwischen Wien und Brünn dreht.

Bereits am Vormittag um 10.10 Uhr gibt ORF III mit „Open Space – Forum Alpbach“ einen Einblick in das Projekt der Stipendiatinnen und Stipendiaten des Forum Alpbach, die heuer u. a. das Thema Pressefreiheit und die gesellschaftspolitische Rolle des ORF in der digitalen Medienwelt aufgegriffen haben.

