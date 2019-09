PULS 4 und PULS 24 Wahlkampf LIVE: Wahlarena, Duelle und Elefantenrunde zur Nationalratswahl 2019

PULS 4 und der News-Channel PULS 24 bieten umfassende Berichterstattung zur Nationalratswahl 2019

Wien (OTS) - PULS 4 sowie PULS 24 bieten dem Publikum in der Wahlkampf-Saison volles Programm: Neben den bewährten, ausführlichen Duellen, stellen sich die SpitzenkandidatInnen in der „PULS 4 Wahlarena“ den brennendsten Fragen der Bevölkerung.

Das Wahlkampf-Programm von PULS 4 und PULS 24 wird komplettiert durch zahlreiche Sondersendungen bestehender Shows wie Cafe Puls, PULS 24 NEWS und Pro und Contra.



"Wahlkampf live: Die Wahlarena"



SpitzenkandidatInnen diskutieren mit BürgerInnen über deren Sorgen und Wünsche an die Politik, immer sonntags um 20:15 Uhr live:





So., 8.9., Wahlarena mit Pamela Rendi-Wagner, SPÖ, danach Beate Meinl-Reisinger, NEOS



"Wahlkampf live: Die Duelle"



Welche Themen vertreten die Parteien? Welcher/Welche SpitzenkandidatIn hat die besseren Argumente? An vier Abenden, jeweils um 20:15 Uhr, bekommen die WählerInnen in 45 Minuten langen one-on-one Duellen einen klaren Überblick über die einzelnen Positionen von Sebastian Kurz, ÖVP, Pamela Rendi-Wagner, SPÖ, Norbert Hofer, FPÖ, Werner Kogler, Die Grünen und Beate Meinl-Reisinger, NEOS:





Mo., 09.09., FPÖ - NEOS, danach FPÖ - Die Grünen

So., 15.09., SPÖ - Die Grünen, danach SPÖ - NEOS

Mo. 16.09., ÖVP - Die Grünen, danach Die Grünen - NEOS und ÖVP - NEOS

Mo., 23.09., ÖVP - FPÖ, SPÖ - FPÖ und direkt danach ÖVP - SPÖ



Nach jedem Duell analysiert OGM-Chef Wolfgang Bachmayer das jeweilige Aufeinandertreffen. Ein repräsentatives Online-Panel stimmt ab, wer am meisten überzeugen konnte. Danach diskutieren Meinungsmacher über die Highlights der Duelle.

Die große Privat-TV Elefantenrunde am Sonntag, den 22. September



Eine Woche vor dem Wahltag, am Sonntag, den 22. September, treffen die SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE auf ATV, PULS 4 und ServusTV aufeinander. Es moderieren Corinna Milborn, Meinrad Knapp und Michael Fleischhacker. JedeR von ihnen wird jeweils 30 Minuten einzeln die Elefantenrunde leiten. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.

Samstag, 28. September um 20:15 Uhr - Die Qual der Wahl - welche Partei passt zu mir?



Unter der großen Frage: "Welche Partei passt zu Ihnen?" präsentiert PULS 4 gemeinsam mit Neuwal und PolEdu erstmals eine Wahl-Show, in der Wählerinnen und Wähler über ihre wichtigsten Themen live abstimmen und so herausfinden können, welche Partei am besten zu ihnen passt.



Umfassende Berichterstattung auf PULS 24

Österreichs neuer TV-Sender PULS 24 berichtet tagesaktuell über die spannendsten Themen rund um die Nationalratswahl 2019, zeigt Duelle, Konfrontationen und LIVE-Talks und Diskussionen. Auf PULS 24 steht die Nationalratswahl im täglichen Fokus.









