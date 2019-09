Die Nationalratswahl 2019 bei ATV

Die Wahltermine im Überblick

Wien (OTS) - "ATV Aktuell: Im Fokus Spezial“

Die SpitzenkandidatInnen der Parteien stellen sich den Fragen von Jenny Laimer und Benedikt Gmeiner. In exklusiven 15-minütigen Interviews sprechen die ATV-ModeratorInnen mit den SpitzenkandidatInnen über deren Wahlversprechen.



Sa, 07.9., um 19:25 Uhr SPÖ

Sa, 14.9., um 19:25 Uhr FPÖ

Sa, 21.9., um 19:25 Uhr ÖVP

"ATV Meine Wahl: Reality Check"

Die ATV-Moderatorinnen Sylvia Saringer und Jenny Laimer unterziehen die SpitzenkandidatInnen der Nationalratswahl einem Reality Check. Dafür begleiten sie die PolitikerInnen auf ihrer Wahlkampftour mit anschließendem Interview.

Mi, 04.9., um 22:20 Uhr Grüne

So, 08.9., um 22:45 Uhr Liste Jetzt

Mi, 11.9., um 22:20 Uhr SPÖ

So, 15.9., um 22:45 Uhr NEOS

Mi, 18.9., um 22:20 Uhr FPÖ

Mi, 25.9., um 22:20 Uhr ÖVP

"ATV Meine Wahl: Das Polit-Blind-Date", am 17. September um 20.15 Uhr bei ATV

ATV wagt am 17. September um 20.15 Uhr das Polit-Experiment und gibt ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Liste Jetzt und Grüne die einmalige Möglichkeit, den Politiker/ die Politikerin ihrer Wahl in eine Live-Diskussionsrunde ins ATV-Studio zu schicken.

Der Polit-Abend am 17. September bei ATV im Überblick:

"ATV Meine Wahl: Das Polit-Blinde-Date", um 20.15 Uhr

"ATV Aktuell: Die Woche Spezial", um 22.05 Uhr

Die große Privat-TV Elefantenrunde am Sonntag, den 22. September

Eine Woche vor dem Wahltag, am Sonntag, den 22. September, treffen die SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE auf ATV, PULS 4 und ServusTV aufeinander. Es moderieren Meinrad Knapp, Corinna Milborn, und Michael Fleischhacker. JedeR von ihnen wird jeweils 30 Minuten einzeln die Elefantenrunde leiten. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.

Am Tag der Nationalratswahl, am 29. September startet ATV ab 16.30 Uhr mit der Berichterstattung zur Wahl.

