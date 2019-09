Präsentation der zweiten Plakatwelle – SPÖ will Mietensteuer streichen und erstklassige Medizin für alle

Drozda: „Setzen weiterhin auf Inhalte statt Schmutzkübel“ – Deutsch: „SPÖ hat konkrete Lösungen für Sorgen und Ängste“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Wahlkampfleiter Christian Deutsch haben heute, Montag, in der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße die zweite Plakatwelle der SPÖ-Wahlkampagne für den Nationalratswahlkampf präsentiert. Die Plakate und Dreieckständer behandeln die Themen Gesundheit und Wohnen. „Wir sind unserem Anspruch, einen Inhaltswahlkampf und keinen Schmutzkübelwahlkampf zu führen, von Anfang an treu geblieben“, so Drozda. Und das trage „unerwartete Früchte“, wies Drozda darauf hin, dass ÖVP-Chef Kurz etwa unseren Vorschlag des Streichens der Maklergebühr für MieterInnen übernommen hat. Christian Deutsch präsentierte die Plakate zu den SPÖ-Schwerpunktthemen Wohnen und Gesundheit, die, wie auch schon die erste Welle zu Arbeit und Klima, unter dem Slogan „Menschlichkeit siegt.“ laufen. „Mietensteuer streichen: Wohnen darf kein Luxus sein.“ und „Nicht länger warten:

Erstklassige Medizin für alle.“ ist darauf zu lesen. „Auch im zweiten Teil der Wahlkampagne sprechen wir die Sorgen, Ängste und Wünsche der Menschen an und präsentieren konkrete Lösungsvorschläge. Das zeigt, dass Österreich eine starke Sozialdemokratie braucht, die die Interessen der Menschen vertritt“, so der SPÖ-Wahlkampfmanager. ****

Ein konkreter SPÖ-Vorschlag zum leistbaren Wohnen ist das Streichen der Mietensteuer – „10 Prozent weniger auf die Miete bedeutet die Ersparnis einer Monatsmiete pro Jahr und damit mehr Geld im Börsel“, betonte Deutsch. Wohnen werde dadurch leistbarer, was die Lebenssituation der Menschen angesichts der Mieten, die im privaten Sektor sehr stark gestiegen sind, verbessern werde. Beim Thema Gesundheit gehe es um die beste medizinische, pflegerische und psychosoziale Versorgung der Menschen. Spitzenkandidatin, SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird morgen in einem Pressegespräch konkrete Maßnahmen vorstellen, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Auch in den kommenden Wochen werde die SPÖ viele Projekte vor- und zur öffentlichen Diskussion stellen. „Projekte, die Rendi-Wagner als Bundeskanzlerin im nächsten Regierungsprogramm umsetzen will“, so Deutsch.

Zum politischen Mitbewerb sagte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, dass dieser mehr über Plakat-Slogans spreche statt über Inhalte. Auch die rassistischen Entgleisungen eines oberösterreichischen FPÖ-Landesrats am vergangenen Wochenende, die türkis-blauen Koalitionswünsche in der Steiermark und das neueste „desperate und peinliche“ FPÖ-Video sprach Drozda an. Umso erfreulicher sei es, dass es Zuspruch seitens NEOS-Chefin Meinl-Reisinger und ÖVP-Chef Kurz zu unserem Konjunkturpaket und unseren Steuerentlastungsplänen, Stichwort SV-Bonus und 1.700 Euro steuerfrei, gebe. Es sei interessant, dass jetzt „alle unsere Inhalte kopieren“, so Drozda.

SERVICE: Die neuen Plakate und Dreieckständer sind auf der SPÖ-Website unter https://www.spoe.at/2019/09/02/welle2/ zu sehen. (Schluss) bj/sm

