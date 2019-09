Aggressives Verhalten gegenüber Polizeibeamte

Wien (OTS) - 01.09.2019, 07:00 Uhr

Wien – Innere Stadt

Die Polizei wurde in die Steindlgasse wegen einer am Boden liegenden Frau gerufen. Die 18-jährige österreichische Staatsbürgerin war augenscheinlich wohl auf, verhielt sich jedoch gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv, schrie herum und ließ sich nicht beruhigen. Weiters stieß die 18-Jährige einen der Beamten mehrmals mit der flachen Hand gegen den Oberkörper. Da weder Beruhigungsversuche noch Abmahnungen etwas an dem Verhalten der Frau änderte wurde sie vorläufig festgenommen. Sie wehrte sich heftig gegen die Festnahme, dabei verletzte sie eine Polizistin am Oberarm, diese musste vom Dienst abtreten. Die Frau wurde angezeigt.

