Schwere Körperverletzung mit Messer

Wien (OTS) - 01.09.2019, 01:00 Uhr

Wien - Hernals

In der Nacht auf Sonntag kam es vor einer Tankstelle in der Hernalser Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen und einem 18-jährigen Mann, beide serbische Staatsangehörige.

Der 18-Jährige wollte einen Streit zwischen dem 24-Jährigen und seiner Nachbarin schlichten. Dabei kam es bei beiden Kontrahenten zu strafrechtlichen Delikten. Der 24-Jährige beschädigte die Motorhaube des PKWs des 18-Jährigen mit einem Taschenmesser und bedrohte ihn anschließend mit einem Küchenmesser. Der 18-Jährige konnte ihm das Küchenmesser abnehmen, dabei wurde er an der Lippe verletzt. Weiters versetzte der 18-jährige Mann seinem Kontrahenten mehrere Faustschläge ins Gesicht. Daraufhin flüchtete der 24-Jährige. Die alarmierten Polizeikräfte konnten das Messer vor Ort sicherstellen. Die Streifung nach dem 24-jährigen Mann und eine Nachschau an dessen Wohnadresse verliefen vorerst ergebnislos.

In den frühen Morgenstunden begab sich der 24-Jährige selbstständig in eine Polizeiinspektion. Nach einer polizeilichen Ersteinvernahme wurde mit der Staatsanwaltschaft Wien Rücksprache gehalten, welche die Festnahme des 24-jährigen Mannes anordnete.

