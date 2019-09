Leopoldstadt: „Artisten-Stammtisch“ mit Louis Knie senior

Wien (OTS/RK) - Nach einer traditionellen „Sommerpause“ nimmt das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) wiederum den Betrieb auf: Am Mittwoch, 4. September, ist der international bekannte Zirkus-Profi Louis Knie sen. zu Gast beim „Artisten-Stammtisch“ im Museum. Ab 19.30 Uhr spricht der ehrenamtliche Museumsleiter, Robert Kaldy-Karo, mit dem Artistik-Experten über dessen vielfache Erfolge in der Manege und über weniger gute Zeiten in einem bewegten Zirkusleben. Nach dem Interview können die Besucherinnen und Besucher die Zirkus-Legende Louis Knie sen. befragen. Der geschätzte Tierlehrer erinnert sich an vormalige Sternstunden im Zirkus-Zelt und kommentiert aktuelle Entwicklungen in der Branche. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen: Telefon 0676/406 88 68.

Louis Knie sen. ist ein Mitglied der Schweizer Zirkus-Dynastie Knie. Von umjubelten Auftritten bei mehreren „Artisten – Tiere – Attraktionen“-Produktionen in der Wiener Stadthalle und dem Empfang hoher Auszeichnungen bei bedeutenden Festivals bis zu Ereignissen auf Tourneen des „Österreichischen Nationalzirkus“ geht dem prominenten Zirkus-Fachmann der Gesprächsstoff sicher nicht aus. Kontaktaufnahme mit der Museumsleitung per E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Im „Circus- und Clownmuseum Wien“ gibt es eine umfangreiche Dauer-Ausstellung zu sehen, in der die Geschichte von Zirkus-Unternehmen dokumentiert wird. Ebenso erfahren Interessierte durchaus wissenswerte Dinge über Zirkus-Direktionen, Clowns, Akrobaten, Ventriloquisten und andere Unterhaltungskünstler. Gezeigt werden Fotografien, Programmhefte, Plakate, Kostüme, Requisiten und sonstige Exponate aus dem glamourösen Zirkus- und Show-Geschäft rund um den Globus. Geöffnet ist das Museum jeweils am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sowie fallweise auch an Donnerstagen in den Abendstunden (Reihe „Der Donnerstag“). Allzeit ist der Eintritt frei. Sonder-Veranstaltungen wie der „Artisten-Stammtisch“ ergänzen die Aktivitäten. Internet-Info: www.circus-clownmuseum.at.

