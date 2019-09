AMS startet Schulwettbewerb "Was bringt euch #weiter?"

Einreichungen vom 2.9. bis 31.1. 2020 auf www.ams.at/schulwettbewerb

Wien (OTS) - Für Jugendliche ist es ein wichtiger Schritt bei der Berufswahl, sich mit den eigenen Fähigkeiten, Stärken und Interessen auseinanderzusetzen, um herauszufinden, wie es nach der Pflichtschule weitergehen soll. Damit Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Schulstufe das Thema verstärkt aufgreifen, startet das AMS im Wintersemester 2019/2020 den Schulwettbewerb "Was bringt euch #weiter?" Gesucht werden dabei kreative Bildbeiträge: Schulklassen der 7. und 8. Schulstufe sollen sich dabei gemeinsam mit ihrer Lehrkraft Gedanken über ihre Fähigkeiten, Stärken und Interessen machen, die relevant für ihre berufliche Zukunft sein können. Diese Stärken können in einem Bild (zB. Foto, Collage, Comic etc.) dargestellt und durch die Lehrkraft auf der Wettbewerbsseite www.ams.at/schulwettbewerb eingereicht werden.

Die beste und kreativste Einreichung pro Bundesland – entschieden durch ein Onlinevoting und eine Jury – gewinnt 500€ für die nächste Klassenaktivität. Der Wettbewerb startet am 2.9.2019, Einreichungen sind bis zum 31.1.2020 möglich. Pro Klasse können bis zu fünf Beiträge eingereicht werden. Alle weiteren Infos dazu unter www.ams.at/schulwettbewerb

