Die ORF-Radioberichterstattung im Vorfeld der Nationalratswahl 2019

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 29. September findet die Nationalratswahl statt. Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios berichten umfassend im Vorfeld. Die Berichterstattung inkludiert Reportagen, Analysen, Diskussionen, Hintergrundinformationen und Interviews.

Auf Ö1 startete die intensive Vorwahlberichterstattung mit der ersten „Elefantenrunde“ in „Klartext“. Am Dienstag, den 3. September empfängt Klaus Webhofer die Spitzenkandidat/innen im ORF-RadioKulturhaus und redet „Klartext“ – live in Ö1 und ORF III ab 18.30 Uhr. Am Freitag den 6. September beginnt die Serie der Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten. Im Ö1-„Morgenjournal spezial“ sind sie bei Monika Feldner-Zimmermann und Klaus Webhofer im „Journal zu Gast“, jeweils von 7.30 bis 8.00 Uhr:

am Freitag, den 6. September Beate Meinl-Reisinger (NEOS), am Dienstag, den 10. September Peter Pilz (JETZT), am Donnerstag, den 12. September Werner Kogler (GRÜNE), am Dienstag, den 17. September Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), am Donnerstag, den 19. September Norbert Hofer (FPÖ) und am Freitag, den 20. September Sebastian Kurz (ÖVP). Im „Morgenjournal“ um 8.00 Uhr folgt dann die politische Analyse mit der Politologin Katrin Praprotnik.

Im Rahmen der bewährten Serviceleiste „Ihre Frage“ sammelt Birgit Pointner via Anrufbeantworter, Mail, Twitter etc. wieder Fragen der Hörerinnen und Hörer und beantwortet diese in den „Journalen“. Pflege, Gesundheit, Klimawandel, Integration und Zuwanderung – diese Themen stehen im Mittelpunkt der Wahl-Reportagen in drei „Journal Panorama“-Ausgaben am 5., 12. und 19. September jeweils um 18.25 Uhr in Ö1. Am Donnerstag, den 5. September geht es um „Heiße Zeiten“. Klimakrise, Klimakatastrophe, Klimaschutz: Diese Begriffe prägen seit Monaten die öffentliche Diskussion. Vor der Nationalratswahl haben plötzlich alle Parteien das Thema für sich entdeckt. Vom Reden allein wird das Klima aber nicht besser, und Österreich hat bisher alle einschlägigen Ziele verfehlt – Toronto, Kyoto, nach derzeitigem Stand auch das von Paris. Echter Klimaschutz beginnt beim Tun. Was ist davon in Österreich zu sehen, wo gibt es gute Vorbilder – etwa beim öffentlichen Verkehr? Und wo sieht man bisher vor allem die Schäden durch den Klimawandel - etwa in der Landwirtschaft? Eine Bestandsaufnahme quer durch Österreich.

Die Themen der drei Ö1-„Journal Panorama“-Reportagen bilden auch Programmschwerpunkte in den Ö1-„Mittagsjournalen“ mit Analysen und Hintergrundinformationen. Und nicht zuletzt widmen sich Stefan Kappacher, Nadja Hahn und Rosanna Atzara im Ö1-Medienmagazin „Doublecheck“ am Freitag den 6. September ab 19.05 Uhr ausgiebig dem Medien-Wahlkampf.

Die ORF-Regionalradio Nachrichtenredaktion berichtet laufend über alle Aspekte des Wahlkampfs, ebenso der ORF TELETEXT.

Die Spitzenkandidat/innen der Nationalratswahl live im Ö3-Wecker

In den Wochen vor der Nationalratswahl 2019 haben die Spitzenkandidat/innen die Chance, sich den Wähler/innen direkt zu stellen. Live zu Gast im Ö3-Wecker bei Robert Kratky sind: Werner Kogler (GRÜNE) am Montag, den 16.9., Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag, den 17.9., Peter Pilz (JETZT) am Mittwoch, den 18.9., Norbert Hofer (FPÖ) am Montag, den 23.9., Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) am Dienstag, den 24.9. und Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch, den 25.9.. Für jeweils eine Stunde (8.00 bis 9.00 Uhr) nehmen sie am größten Frühstückstisch des Landes Platz und beantworten die Fragen der Ö3-Hörer/innen. Diese können via Ö3-Homepage oder telefonisch unter 0800 600 600 (gratis aus ganz Österreich) gestellt werden. Alle Sendungen gibt es auch zum Nachhören auf der Ö3-Homepage. Zudem berichten die Ö3-Nachrichten im Vorfeld laufend über alle aktuellen Aspekte und Themen des Wahlkampfs und thematisieren die Wahlkampfauftakt- und Abschluss-Veranstaltungen.

FM4-„Auf Laut Live: Was für eine Wahl!?“

Am Dienstag, den 3. September findet ab 20.30 Uhr in der Brunnenpassage im 16. Bezirk live die FM4-Veranstaltung „Auf Laut Live: Was für eine Wahl!?“ statt. Über eine Million Menschen dürfen bei den Parlamentswahlen ihre Stimme nicht abgeben, obwohl sie hier seit vielen Jahren leben, arbeiten und Steuern zahlen. Ohne Pass haben sie kein Wahlrecht. Was bedeutet der Ausschluss großer Teile der arbeitenden Bevölkerung für die Demokratie? Welche Interessen vertreten die zur Wahl stehenden Gruppen? Und um welche gesellschaftlichen Probleme – Bildungssystem, Wohnen, die drohende Klimakatastrophe – soll sich die nächste Regierung kümmern? Darüber diskutieren bei Moderator Ali Cem Deniz Punkmusiker Ildar Da, Investmentpunk Gerald Hörhan, Autorin Nicole Schöndorfer und die Rapperinen Esra Özmen und Duffy Sylejmani. Das Publikum kann vor Ort mitdiskutieren, die Hörerinnen und Hörer unter der Telefonnummer 0800 226 996.

Jeden Mittwoch vor der Wahl sendet FM4 von 17.00 bis 19.00 Uhr eine Spezialstrecke zur Nationalratswahl 2019. In „FM4 Spezial zur Wahl“ diskutieren Expert/innen im Studio aktuelle Ereignisse, junge interessante Kandidat/innen der wahlwerbenden Parteien werden porträtiert und FM4 fragt nach, was in Sachen Klima- und Bildungspolitik in diesem Wahlkampf los ist.

