Stauaktion der neuen Volkspartei Wien auf Linker Wienzeile

Verkehrschaos auf Hauptverkehrsader vorprogrammiert – 8,5 Stunden Stau pro Tag

Wien (OTS) - „Rot-grüne Verkehrspolitik bedeutet Verkehrschaos und Stillstand in der Stadt“, so Stadtrat Markus Wölbitsch im Rahmen der heutigen Stauaktion der neuen Volkspartei Wien auf der Linken Wienzeile. Durch die „dilettantische und unprofessionelle“ Umsetzung eines Radwegprojekts entlang der Linken Wienzeile wird ab heute eine Hauptverkehrsader über Monate lahmgelegt. „Anstatt die Sommermonate zu nützen, startet Rot-Grün die Großbaustelle und Mega-Staufalle pünktlich zu Schulbeginn. Das ist mutwillige Schikane. Durch die Spurverengung auf dieser Hauptverkehrsader ist das Verkehrschaos vorprogrammiert“, unterstreicht Verkehrssprecher Manfred Juraczka. Laut Berechnungen von Wirtschaftskammer und ÖAMTC ist mit 8,5 Stunden Stau pro Tag bis Dezember zu rechnen.

„Das Baustellen- und Staumanagement der Stadt muss endlich professionell koordiniert werden“, so Juraczka. Es braucht sowohl eine umfassende Information über mögliche Ausweichrouten sowie eine Verdichtung des Öffentlichen Verkehrs in die Außenbezirke, um die Staufalle zu entlasten. Darüber hinaus müsse die U-Bahn bis an die Stadtgrenzen verlängert und die Park&Ride-Anlagen am Stadtrand ausgebaut werden. „Die neue Verkehrsstadträtin Birgit Hebein muss endlich als solche in Erscheinung treten und das von ihrer Vorgängerin verbockte Baustellenprojekt in die richtigen Bahnen lenken“, so Juraczka.

Kritik gibt es zudem an der fehlenden Einbindung der Bürgerinnen und Bürger: „Die Pläne der Verkehrsstadträtin wurden im Bezirk Mariahilf mit großer Mehrheit abgelehnt. Das wurde einfach ignoriert. Die Scheinveranstaltungen zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger waren eine Farce und reine Alibiaktionen“, kritisiert Gerhard Hammerer, Obmann der neuen Volkspartei Mariahilf.

Bilder von der Stauaktion finden Sie hier

Den Folder zur Stauaktion finden Sie hier





