„Digital Innovation Sessions“ on tour von Graz über Wien bis Linz

styria digital one und Styria Content Creation präsentieren im Herbst 2019 geballtes Digital-Know-how in mehreren Breakfast & Evening Sessions

Wien (OTS) - Die im Frühjahr 2019 erfolgreich gestarteten DIGITAL INNOVATION SESSIONS von styria digital one (sd one) und Styria Content Creation gehen im Herbst auf Tour. „Wir haben uns für unsere Besucherinnen und Besucher ein Programm überlegt, das sich wirklich sehen lassen kann“, so Xenia Daum, Geschäftsführerin der führenden digitalen Vermarktungsgemeinschaft sd one. „Mit geballtem Digital-Know-how unserer eigenen Experten und jener unserer Partner Fehr Advice, influence.vision und Take Off PR. Mit Keynote-Speakern aus dem Ausland und mit den neuesten Trends, Erkenntnissen und Show Cases aus den Bereichen Conversational Marketing, Content Marketing und Marketing Automation, Influencer Marketing, Markenidentität im digitalen Zeitalter, Verhaltensökonomie und Behavioral Design.“

Den Auftakt machen zwei Breakfast Sessions im Styria Media Headquarter in Graz: Im exklusiven Skyroom des Styria Towers erwartet die Besucher am 12. September das Thema „Kooperation & Kommunikation im digitalen Zeitalter – erfolgreiches Wissensmanagement für Unternehmen“ mit einer Keynote des Verhaltensökonomen Gerhard Fehr und Tools, um Kommunikationsprozesse sowie den Wissenstransfer in Unternehmen nachhaltig zu verbessern und vereinfachen.

Und am 13. September folgt nach der erfolgreichen Durchführung im Juni in Wien die Neuauflage von „One Step Ahead mit Content Marketing und Marketing Automation – worauf Marketing-Verantwortliche jetzt achten müssen, um am Ball zu bleiben“, gemeinsam mit den Inbound-Spezialisten Take Off PR – ebenfalls im Skyroom der Styria. Die Anmeldung ist jetzt unter sdo.at/anmeldung-business-innovations-graz möglich.

Im Oktober folgen drei weitere Breakfast Sessions in Wien. Am 1.10. „Die Essentials im Content & Conversational Marketing“ mit Hubspot-Deutschland-Chef Gregor Hufenreuter als Gastspeaker. Am 24.10. „Das magische Dreieck im Content & Influencer Marketing“ mit influence.vision sowie am 25.10. „Kooperation & Kommunikation im digitalen Zeitalter“. Mit letzterem Thema kommen die DIGITAL INNOVATION SESSIONS am 6. November dann gemeinsam mit Gerhard Fehr zu einem After-Work-Event auch nach Linz. Mehr Informationen in Kürze.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. Mehr als 40 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. www.styriacontentcreation.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar

julia.warnick-kolar @ sdo.at | T: 01 / 60117 – 280

Thomas Goiser

thomas @ goiser.at | T: 0664 / 2410268