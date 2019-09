ADMIRAL Österreich mit dem „Certified by Great Place to Work®”-Zertifikat ausgezeichnet

Der österreichische Glücksspiel- und Sportwettanbieter ADMIRAL erhält das begehrte „Certified by Great Place to Work®“-Zertifikat.

Gumpoldskirchen (OTS) - ADMIRAL Österreich hat im ersten Halbjahr 2019 eine durch Great Place to Work® geführte Mitarbeiterbefragung zur Messung der Attraktivität von Arbeitgebern und ein damit zusammenhängendes Audit vollzogen. Als Ergebnis hat ADMIRAL nicht nur wichtige Informationen über die Wahrnehmung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Arbeitsplatzkultur im Unternehmen, sondern auch das „Certified by Great Place to Work®“-Zertifikat erhalten.

„Es freut uns, dass unsere Arbeitsplatzkultur mit dem Zertifikat ausgezeichnet und unsere positive Eigenwahrnehmung als Arbeitgeber bestätigt wurde. Das zeigt, dass unser Engagement rund um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur angenommen, sondern auch wertgeschätzt wird“, konstatiert Paul Kozelsky, Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten GmbH.

Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung erhielt ADMIRAL insbesondere im Bereich „Glaubwürdigkeit“ sehr positives Feedback. Das Führungsverhalten wurde in der Kategorie „Die Beziehung mit den und der Verlass auf die Vorgesetzten“, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, überdurchschnittlich gut bewertet, indem vor allem das wertschätzende Verhalten hervorgehoben wurde. Auch im Hinblick auf soziodemographische Aspekte zieht sich die hohe Mitarbeiterzufriedenheit gleichermaßen durch, dies bestätigt die offene und faire Unternehmenskultur bei ADMIRAL. Kozelsky: „Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe und eine gute Arbeitsatmosphäre sind tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert.“

„Diese Auszeichnung verdanken wir unseren rund 1.500 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir beim Thema Mitarbeiterentwicklung am richtigen Weg sind“, zeigt sich Monika Racek, Vorstandsvorsitzende ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, erfreut über die erhaltene Zertifizierung.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein unabhängiges Unternehmen, das seit 30 Jahren mit führenden Unternehmen aller Branchen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um vertrauensbasierte, leistungsfähige Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren, aufzubauen und sichtbar zu machen. Nach Erfüllung der erforderlichen Kriterien bei der Trust Index®- Mitarbeiterbefragung und dem Kultur Audit überreicht Great Place to Work® das Zertifikat „Certified by Great Place to Work®“. Ein Zertifikat, das für herausragende Arbeitgeber steht, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihnen hohes Vertrauen ausgesprochen haben.

Über ADMIRAL

ADMIRAL ist die operative Dachmarke der NOVOMATIC AG, einem österreichischen Familienunternehmen der internationalen Spitzenklasse. Als Teil eines weltweit tätigen Konzerns und Marktführers der Gaming Technologie-Branche – der NOVOMATIC AG - kann ADMIRAL auf das seit mehreren Jahrzehnten bestehende Know-how in den Bereichen Sportwetten, Gaming- Terminals und Gaming-Technologie eines Global Players zurückgreifen. Darüber hinaus pflegt ADMIRAL seit Jahren ihre österreichischen Wurzeln, die in Gumpoldskirchen liegen. Die ADMIRAL Sportwetten GmbH bietet mit mehr als 30 verschiedenen Sportarten und mit über 20 Buchmachern ein breites Sportwetten-Angebot und ist Nummer 1 im österreichischen Wettgeschäft. Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist im Rahmen der Landesausspielungen Bewilligungsinhaberin für den Betrieb von 2.244 Glücksspielgeräten an 148 Standorten in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark).

www.admiral.at; www.admiral.ag

