Otto Jaus auf Ö3 über seine geheime Hochzeit: „Es ist vollbracht, ich bin verheiratet. Es ist herrlich, ich fliege noch.“

Paul Pizzera und Otto Jaus sprechen in Ö3-"Frühstück bei mir" über große Gefühle, ihre persönlichen Liebesgeschichten und Pläne.

Wien (OTS) - Vor zweieinhalb Jahren hat Otto Jaus in Ö3-„Frühstück bei mir“ zum ersten Mal über seine Liebe zu Schauspielerin Eva Maria Frank gesprochen, beide sind in Michael Niavaranis Komödie „Romeo und Julia“ auf der Bühne gestanden, im Sommer 2016. Bei einem Kuss bei der Generalprobe, hatte es so richtig gefunkt. Im heutigen Ö3-Gespräch verriet der Musik- und Kabarettstar die Fortsetzung seiner Lovestory. Von Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl auf Hochzeitsgerüchte angesprochen, gestand Jaus: „Ja, es ist vollbracht, ich bin verheiratet, ich habe den Ring am Finger. Es ist herrlich, ein Wahnsinn, ich fliege noch.“ Vor zwei Wochen habe er seiner Eva „in der Nähe von Wien“ das Ja-Wort gegeben. Michael Niavarani, indirekt ja Ehestifter, war auch unter den Gästen, genauso wie sein Bühnenpartner Paul Pizzera. Der Plan, die Hochzeit ganz geheim zu halten, ging nicht auf, in den sozialen Medien wurden Gratulationen gepostet. Jaus auf Ö3: „Ich habe durch den großen Erfolg, den wir mit Pizzera & Jaus erleben dürfen, gelernt, dass man einen Bereich braucht, der ganz privat bleiben soll, der nur einem selbst gehört. Aber ich kann sagen: Es war ein schönes Fest. Eva und ich waren die letzten, die gegangen sind, das war herrlich.“ Früher, so Jaus, hatte er nie ans Heiraten gedacht, mit der Beziehung zu Eva Maria Frank habe sich diese Einstellung geändert: „Ich habe mir bald gedacht:

‚Ich will die Frau, und das passt.‘ Die Eva ist das Beste, was mir passiert ist und keine Beziehung war so wie mit ihr.“ Ob der Heiratsantrag auch bühnenreif war? „Ich bin auf die Knie gegangen und sie hat ‚Ja‘ gesagt. Und dann ist es weitergegangen. Herzklopfen vor der Hochzeit, bei der Hochzeit und als wir einander ‚Ja‘ gesagt haben, haben wir beide geweint.“

Paul Pizzera, der in Ö3-„Frühstück bei mir“ über seine neue Liebe gesprochen hat („Eine Hauptschullehrerin, die ich vor den Sommer kennengelernt habe.“) gibt der Ehe seines Bühnen Alter-Egos auch seinen Segen: „Mich freut es für beide, dass sie sich gefunden haben, das ist wunderschön.“ Wie lange das Erfolgs-Duo Pizzera & Jaus noch miteinander durch das Bühnenleben gehen wollen, dazu Otto Jaus auf Ö3: „Da ist kein Ende abzusehen. Aber das Wichtigste ist: Wir haben in dem anderen einen Freund für‘s Leben gefunden, das steht über allem.“

Ö3-„Frühstück bei mir“ – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3 und zum Nachhören online auf oe3.ORF.at.

