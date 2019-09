Neue Bim-Linie 11 hat am Montag ihren ersten Arbeitstag

Jahr der Straßenbahn sorgt für bessere Verbindung zwischen Simmering und Favoriten, zweite Straßenbahnline für Kaiserebersdorf

Wien (OTS) - Pünktlich zu Schulstart beginnt auch der Ernst des Lebens für Wiens jüngste Straßenbahn-Linie. Die Linie 11 nimmt ab Montag ihren Betrieb zwischen Simmering und Favoriten auf und stärkt damit die Verbindung zwischen den beiden Bezirken. Der 11er wird in einem Spitzenintervall von drei bis vier Minuten unterwegs sein.



„Das Jahr der Straßenbahn lässt im Süden Wiens die Bezirke näher zusammenrücken. Die Menschen in Favoriten und Simmering dürfen sich gleich über mehrere Verbesserungen im Bim-Netz freuen: die neue Linie 11 geht in Betrieb und verbessert das Angebot zwischen Simmering und Favoriten, die Linie 71 wird bis Kaiserebersdorf verlängert und damit haben die AnwohnerInnen eine direkte Anbindung in die Innenstadt und die Linie 6 wird durch den 11er entlastet“, freut sich Bürgermeister Michael Ludwig.



„Der Ausbau des Straßenbahnnetzes trägt auch wesentlich zum Klimaschutz bei. Mit einem besseren Angebot werden die Menschen zum Umsteigen auf die Öffis motiviert und je mehr Wege die Wienerinnen und Wiener mit den Öffis zurücklegen, desto besser für die Umwelt. Deshalb werden bis nächstes Jahr auch 70 Millionen Euro in den weiteren Ausbau und die Beschleunigung des Bim- und Busnetzes investiert“, erklärt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.



Umsteigeknotenpunkt entsteht und geht im Herbst in Betrieb



Im Herbst werden außerdem gleich drei Linien im Süden Wiens aufeinandertreffen. In der Absberggasse entsteht derzeit ein Umsteige-Knotenpunkt. „Dort können die Fahrgäste von der Linie 11 und Linie 6 in die Linie D wechseln, die aktuell um zwei Stationen verlängert wird“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Auch mit dem restlichen Öffi-Paket geht es voran. „Ab Herbst 2019 wird der D-Wagen auf der neuen Route unterwegs sein. Die Linie O fährt ab 2020 bis ins Nordbahnhofviertel“, so Reinagl.



Ab Mitte 2020 bekommt der 11er zudem das neueste Fahrzeug: die neuen barrierefreien und klimatisierten Flexity-Garnituren. Ab morgen werden die neustesn Straßenbahnen auf der Linie 6 unterwegs sein werden, statt wie bisher auf der Linie 67.



Die Neuerungen im Überblick:



Linie 11: Die Linie 11 ist künftig von Kaiserebersdorf bis zum Otto-Probst-Platz unterwegs. Sie bindet damit Kaiserebersdorf nicht nur an die U3 an, sondern auch an die U1 am Reumannplatz. Der 11er übernimmt große Streckenteile der Linie 6 und ab dem Reumannplatz ersetzt die Linie 11 künftig die Linie 67 bis zum Otto-Probst-Platz. Die Linie 67 geht mit heute in Pension.



Linie 71: Die Linie 71 wird die zweite Straßenbahnverbindung nach Kaiserebersdorf und kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück. Sie wird von ihrer derzeitigen Endstelle Zentralfriedhof, 3. Tor wieder nach Kaiserebersdorf verlängert. Mit dem 71er gibt es damit künftig wieder eine Direktverbindung von Kaiserebersdorf in die Innenstadt.



Linie 6: Die Linie 6 wird mit der Verlängerung der Linie 11 in der Geiereckstraße in Simmering enden. Die neue Umkehrschleife unter der A23 wird seit April gebaut und geht am 2. September 2019 in Betrieb.





Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH und Co KG

Kommunikation

0664/884 82 237 Journaldienst für JournalistInnen

www.wienerlinien.at