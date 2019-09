ORF III am Montag: Finale ORF-III-„Sommer(nach)gespräche“ zum Auftritt von Sebastian Kurz

Außerdem: Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ zur Kosmetikindustrie, „Quantensprung Spezial“ über Cyberwar und Sicherheit im Netz

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information lädt am Montag, dem 2. September 2019, ein letztes Mal zu den „Sommer(nach)gesprächen“ (22.30 Uhr). Die Runde um Gastgeberin Ingrid Thurnher – diesmal Angelika Hager (Kolumnistin), Wolfgang Rosam (PR-Berater), Hans Bürger (Ressortleiter ZIB-Innenpolitik) und Nina Hoppe (Kommunikationsberaterin) – analysiert den zuvor in ORF 2 gesendeten „Sommergespräche“-Auftritt von ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz.

Ab 20.15 Uhr befasst sich ein dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ mit der Kosmetikindustrie. Zum Auftakt nimmt die Dokumentation „Die Tricks der Kosmetik-Industrie“ (20.15 Uhr) von Melanie Stinn trendige Kosmetikprodukte unter die Lupe: Ob Koffein-Shampoo gegen Haarausfall, Hyaluron-Creme zur Bekämpfung von Falten oder Weißmacher-Zahnpasten. Wie gut sind die vielgepriesenen Produkte wirklich und was steht tatsächlich hinter den Labels „dermatologisch getestet“ oder „klinisch geprüft“? Auch „Der große Kosmetik-Test – Wie gut sind Deo, Creme & Co“ (21.05 Uhr) von Anne Kauth und Philipp Müller stellt Kosmetikprodukte auf den Prüfstand. Dabei zeigt sich:

Günstig muss nicht gleich schlecht heißen – denn selbst teure Produkte halten nicht immer, was sie versprechen. Im Zuge dessen beleuchtet der Film auch die Wirkung von erfolgreichem Produktmarketing. Die dritte Produktion, „Ungeschminkt – Die schmutzige Welt der Kosmetik“ (21.55 Uhr) von Inge Altemeier, befasst sich mit dem schier unendlichen Angebot des Kosmetikmarkts. Doch es gibt Schattenseiten der Branche: Viele Menschen erkranken durch das Milliardengeschäft mit der Schönheit respektive durch so manche Produkte und setzen daher auf Naturkosmetik. Doch was ist drin in der herkömmlichen Schminke und was verspricht die natürlichere Alternative?

Anschließend an die finale Ausgabe der ORF-III-„Sommer(nach)gespräche“ (22.30 Uhr) meldet sich „Quantensprung Spezial“ unter dem Motto „Wer hat Angst vorm Cyberwar“ (23.20 Uhr) vom diesjährigen Forum Alpbach. Der österreichische Autor Marc Elsberg beschreibt in seinem Bestseller „Blackout“, was passiert, wenn Hacker es schaffen, in Europa flächendeckend über Wochen den Strom ausfallen zu lassen. Dass dieses Szenario längst nicht mehr nur Science Fiction ist, zeigen weltweit Cyber-Attacken auf Regierungen und große Unternehmen. Hacker haben eine unsichtbare Macht, deren reelle Auswirkungen schwer vorstellbar sind. Der Schwerpunkt „Cyber Security“ bei den Technologiegesprächen des Forum Alpbach 2019 ist also aktueller denn je. Deshalb macht sich Andreas Jäger im Rahmen der Konferenz auf die Suche nach Antworten auf elementare Fragen unserer Zeit: Sind wir vorbereitet auf virtuelle Angriffe aus dem Nichts oder befinden wir uns längst mitten in einem „Cyberwar“, in dem nicht mehr mit Kugeln und Granaten, sondern mit Daten und Manipulationen gekämpft wird? Er trifft neben dem Autor Elsberg auch einen Ex-Hacker zum Gespräch, der erklärt, was heutzutage wirklich möglich ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at