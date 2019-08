Kucharowits/Kögl: Kinder sind unsere Gegenwart – schützen wir sie vor Armut!

Katharina Kucharowits und Michael Kögl begrüßen Initiative von Bundesparteivorsitzender Rendi-Wagner gegen Kinderarmut

St. Pölten (OTS) - „Kinderarmut ist ein Thema, das uns als SPÖ seit unseren Gründungstagen begleitet und das wir seither bekämpfen. Heute hat unsere Bundesparteivorsitzende mit ihrer Initiative, den Kampf gegen Kinderarmut zu einem Schwerpunkt zu machen, erneut einen inhaltlichen Fokus gesetzt“, so Katharina Kucharowits, SPÖ Nationalrätin und Spitzenkandidatin im Wahlkreis NÖ-Ost. Sie hält die vorgeschlagenen Maßnahmen für höchst an der Zeit und erinnert an den letzten Wahlkampf: „Bei der Frage der Unterhaltsgarantie haben vor der letzten Nationalratswahl alle SpitzenkandidatInnen zugesagt, diese umsetzen zu wollen. Nach der Wahl war dann alles anders – Alleinerziehende wurden von der letzten Bundesregierung im Regen stehen gelassen!“

Außerdem macht sie darauf aufmerksam, dass es bereits in der Vermeidung von Armut einen wichtigen Schritt gibt, der vor allem für Kinder zentral sei, nämlich die Kindergrundsicherung, mit der man Kinder selbst und unabhängig von ihren Eltern absichere: „Kinder müssen endlich als vollwertige Personen verstanden und behandelt werden. Das heißt auch volle Absicherung vor Armut. Garantieren wir Kindern und Jugendlichen mit der Kindergrundsicherung das Mindeste!“

Der Landesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ Niederösterreich, Michael Kögl, wiederum unterstützt die Aussage der Parteivorsitzenden, Bildung als beste Impfung gegen Armut zu sehen:

„Wenn heute Kinder in Armut aufwachsen, sind das Kinder, denen ihre Zukunftschancen gestohlen werden. Deshalb braucht es den Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr, kostenfrei einen ganztägigen Kindergarten besuchen zu können und so den ersten Schritt in eine Bildungseinrichtung zu machen!“ Zudem unterstützt er die Forderung nach mehr Bewegung in der Schule sowie dem Vorstoß für ein gesundes Gratismittagessen in Schulen: „Wir wissen, dass viele Kinder heute keine einzige warme Mahlzeit am Tag bekommen – weil das Geld fehlt. Deshalb ist diese Forderung so unfassbar wichtig.“

Er betont weiters, dass die Rücknahme der Kürzungen bei der Mindestsicherung dringend notwendig sind und führt aus: „Wenn wir wollen, dass Familien wirklich gefördert werden, dann zahlen wir ihnen auch allen denselben Familienbonus aus. Oder ist eine Familie, die ein niedrigeres Haushaltseinkommen hat, weniger wert? Im Gegensatz zu konservativen Kräften finden wir das nicht!“

Kucharowits und Kögl sehen außerdem die flankierenden Maßnahmen, wie die Valorisierung des Schulstartgeldes ebenso positiv, wie die Aufstockung von Gesundheitspersonal, die Forderung nach ganzheitlicher Bildung. Das Geld dafür sei da, wenn beispielsweise große Erbschaften und Vermögen, ab einer Million Euro, endlich, wie von der SPÖ vorgeschlagen besteuert würden. „Es heißt immer, Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft! Nein, sind sie nicht – sie sind unsere Gegenwart und deshalb müssen wir sie auch heute vor Armut schützen!“, so die beiden abschließend.

