Wiener Stadtfest: Talente-Show mit hochkarätigen Promi-Juroren startet

Wiens Talente: Akrobaten, Beatboxer, Sänger, Bands & Kabarettisten

Wien (OTS) - Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen heute an den Castings des Wiener Stadtfestes teil. „In Summe haben uns knapp 300 Bewerbungen erreicht. Damit wurden die Erwartungen weit übertroffen“, berichtet Karin Holdhaus, Präsidentin des Vereins Wiener Stadtfeste. Nach einer Vorauswahl stellen sich heute die 70 besten Einreichungen den prominenten Juroren und Coaches – und zwar in drei Kategorien: Musik, Kabarett & Comedy und Show Act. Die jeweiligen Sieger in den Kategorien erhalten einen Förderscheck von je 5.000 Euro, die sie für den Aufbau ihrer künftigen Karriere einsetzen können.

„Wegen der großen Nachfrage haben wir zusätzlich eine Kinder-Kategorie eingeführt“, so Holdhaus. Hier erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kleine Aufmerksamkeiten, die besten drei Kinder hochwertige Gutscheine für Veranstaltungen in Wien. „Was bei Groß und Klein gleichermaßen gilt: Wir freuen uns auf die Talente von Akrobaten, Beatboxer, Sänger, Bands, Kabarettisten und viele mehr.“

„Wien hat extrem viele Talente – das wird heute deutlich sichtbar!“ betont die Präsidentin. „Das Wiener Stadtfest ermutigt diese Menschen zum aktiven künstlerischen Ausdruck und gibt ihnen heute eine tolle Bühne. Ich freue mich bereits auf die Auftritte der Sieger in der Stadthalle.“ Denn ab 18 Uhr wird in der E-Box der Stadthalle zur großen Abschluss-Party geladen.

Infos zum Wiener Stadtfest

Das Wiener Stadtfest findet heute unter dem Motto „Wien hat Talent – Deine Chance entdeckt zu werden“ statt. Von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr finden im Vorstadttheater Metropol, im Shopping-Center huma eleven und im TV-Studio im Media Quarter Marx die Castings statt. Die große Party steigt ab 18 Uhr in der E-Box der Stadthalle. Am Programm stehen die Auftritte aller Sieger, ein Live-Konzert von Sarah Lombardi und die Ö3 Disco.

Fotos von den derzeit laufenden Castings finden Sie hier.

Weitere Infos unter www.stadtfest-wien.at.

