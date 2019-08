Frau nach versuchtem räuberischen Diebstahl festgenommen

Wien (OTS) - 31.08.2019, 02:45 Uhr

Wien-Brigittenau, Jägerstraße

Ein 61-jähriger Mann war gemeinsam mit einer 27-jährigen Bekannten, die laut seinen Angaben „zu Besuch in Österreich sei“ in einem Lokal. Zu später Stunde fuhren beide gemeinsam mit dem Taxi zur Wohnung des 61-Jährigen. Noch im Fahrzeug zog die Tatverdächtige (slowakische Staatsbürgerin) dem Mann die Geldbörse aus dessen Hosentasche, was er jedoch bemerkte. Weil auch der Bestohlene seine Brieftasche nicht loslassen wollte, entstand ein Gezerre, das dazu führte, dass die mutmaßliche Täterin ihrem Begleiter mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzte. Erst als der Taxifahrer eingriff, flüchtete die 27-Jährige ohne Beute.

Aufgrund einer präzisen Personsbeschreibung konnte die Tatverdächtige, die über keinen Wohnsitz in Österreich verfügt, im Zuge der Streifung angehalten und wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls festgenommen werden. Ein Alkovortest ergab einen Messwert von 1,8 Promille. Der 61-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung durch die Rettung ab.

