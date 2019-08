TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - TERMINE

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Sonntag, 1.8.2019

- Matsuyama, Japan: Beschäftigungskommissarin Thyssen bei Treffen der G20-Arbeitsminister

Montag, 2.8.2019

- Wien: European Future Forum and New Europeans: The Future of Europe in the Shadow of Brexit

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Zeit: 16.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung unter diesem Link.

Weitere Informationen

- Brüssel: EU-Außenbeauftragte Mogherini spricht bei Jahreskonferenz 2019 der EU-Botschafter

Dienstag, 3.8.2019

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker spricht bei Jahreskonferenz 2019 der EU-Botschafter

Mittwoch, 4.8.2019

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Bericht für die Presse: 12.00 Uhr

Donnerstag, 5.8.2019

- Wien: Effizienter Klimaschutz durch CO2-Steuerung

Zeit: 14.00-16.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung: office @ erneuerbare-energie.at

Weitere Informationen

- Linz: Digitalkommissarin Gabriel trifft Landeshauptmann Stelzer und überreicht STARTS-Preis auf der Ars Electronica

Weitere Informationen

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt Litauens Präsidenten Nausėda

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Moldaus Präsidenten Dodon

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu