Vorarlberg MOBILWoche lädt wieder zum Umsteigen ein

Landesrat Rauch: Attraktive Mobilitätsangebote zum Kennenlernen und Ausprobieren

Dornbirn (OTS) - Von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 8.

September, gibt es wieder eine Menge attraktiver Mobilitätsangebote zum Kennenlernen und Ausprobieren. So kann man mit dem beliebten MOBILWochen-Ticket für nur 13 Euro sieben Tage lang im gesamten Liniennetz von Bus und Bahn im Ländle unterwegs sein und sich dabei von den Vorteilen des gut ausgebauten Öffentlichen Verkehrs zu überzeugen. Landesrat Rauch unterstrich einmal mehr sein Anliegen, in Vorarlberg das beste öffentliche Verkehrsangebot außerhalb von Wien zu schaffen. „Das beinhaltet neben einer attraktiven Tarifstruktur den kontinuierlichen Ausbau aller Bahnhöfe zu Mobilitätsdrehscheiben und die optimale Abstimmung der Fahrpläne“, so Rauch.

Das MOBILWochen-Ticket bietet viele Vorteile – auch über die Aktionswoche hinaus, erklärt VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand. Wer dieses Angebot ausprobiert und daran Gefallen gefunden hat und sich daher noch im September zum Erstkauf einer maximo-Jahreskarte entschließt, erhält 13 Euro Rabatt. Auch Besitzerinnen und Besitzer von Jahresstreckenkarten können sich freuen. Ihre Karte gilt in der MOBILWoche als Maximo-Ticket im ganzen Land. Daneben profitieren auch Familien: In Kombination mit dem Familienpass ist die ganze Familie mit einem MOBILWochen-Ticket unterwegs.

Die Aufmerksamkeit in der MOBILWoche gilt aber nicht nur dem guten Angebot im Öffentlichen Verkehr, sondern auch den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten. Weiters kann in verschiedenen Gemeinden einfach und unkompliziert CARUSO Carsharing getestet werden und der Alpenverein Vorarlberg hat neue Tourenvorschläge ausgearbeitet, die gut mit Bus und Bahn erreichbar sind. Dazu kann man beim Fahrradkino in die Pedale treten, besonders günstig ein Faltrad kaufen und vieles mehr. Beim MOBILWochen-Gewinnspiel gibt es tolle Preise zu gewinnen. Alle Details siehe unter www.vorarlberg.at/mobilwoche

