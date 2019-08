1., 6., Friedrichstraße – Linke Wienzeile: Sanierung der Fahrbahn, Errichtung eines Radwegs

Wien (OTS) - Die bestehende Fahrbahn der Linken Wienzeile im Abschnitt von Getreidemarkt bis Köstlergasse im 6. Bezirk muss von Grund auf erneuert werden. Die bestehende Fahrbahnkonstruktion besteht aus einer historischen 7-Zoll-Würfel-Pflasterung, die darauf aufliegende Fahrbahnoberfläche besteht aus Asphaltbeton, teilweise befinden sich alte Gleise der ehemaligen Straßenbahnlinie 61 unter der Straßenoberfläche. Nach den Vorarbeiten startet am Sonntag, dem 1. September 2019, 22 Uhr, die “heiße” Bauphase. Im Arbeitsbereich steht dann nur ein Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Linke Wienzeile möglichst großräumig zu umfahren.



"Die Konstruktion entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss aufgrund der Zeitschäden infolge der hohen Verkehrsbelastung komplett erneuert werden. In der Friedrichstraße wird zwischen Elisabethstraße und Getreidemarkt die Fahrbahnoberfläche nach Aufgrabungen instand gesetzt, weiters werden die Stauraumbereiche in Betonbauweise neu hergestellt. Diese Arbeiten werden auch dazu genutzt, um einen weiteren Lückenschluss im Wiener Hauptradverkehrsnetz zu vollziehen", so DI Thomas Keller, Dienststellenleiter der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau.



In den Abschnitten Friedrichstraße ab Nibelungengasse sowie Linke Wienzeile ab Getreidemarkt wird ein von der Fahrbahn baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Der neue Radweg ist auf Seite der Bebauung (gegenüber des Naschmarktes) situiert und wird über eine Breite von 2 m (plus 60 cm bis 100 cm Schutzstreifen) verfügen. Damit wird eine Lücke im Hauptradverkehrsnetz geschlossen und die Verkehrssicherheit am “Naschmarktradweg” wesentlich verbessert. Zudem ist der Lückenschluss ein zeitgemäßer Beitrag für eine klimagerechte Mobilität in der Stadt. Die bestehenden zwei Geradeausfahrstreifen bleiben auch nach Sanierung und Umbau für den Kfz-Verkehr erhalten.



Ausreichend Platz für alle



Zwischen Fahrbahn und Radweg wird ein bis zu 1-Meter-breiter Sicherheitsstreifen errichtet, um ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen beziehungsweise zum Anliefern zu schaffen. Für die Schanigärten von “Wienzeile-Lokalen” wird es nach dem Umbau eine ähnliche Situation wie bisher geben. Zusätzlich wird der Gehsteig zwischen Laimgrubengasse und Köstlergasse verbreitert, um den Verlust der Fläche für Schanigärten, welche in den Sommermonaten in dem Parkstreifen situiert waren, möglichst zu minimieren. Weiters wird das Vorfeld beim Theater an der Wien mit Granitsteinplatten attraktiv gestaltet.



Aktion für vergünstigtes Parken, Kooperation mit Wipark-Garagen



Im betroffenen Abschnitt der Linken Wienzeile entfallen für den sicheren Radweg rund 70 Stellplätze. Für die Kundinnen und Kunden des Naschmarkts und der Geschäfte entlang der Linken Wienzeile wird es in den öffentlichen Garagen rund um den Naschmarkt stark verbilligtes Kurzparken geben. Die erste Stunde wird dort für Kundinnen und Kunden des Naschmarkts gratis sein (Aktionsdauer: zwei Jahre). Diese besondere Gratispark-Aktion ist mit 10.000Tickets pro Jahr gedeckelt und gilt bis 31. Juli 2021. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des 6. Bezirks wird es ein stark vergünstigtes Angebot für Dauerparkplätze (95 vergünstigte Stellplätze für rund 100 Euro in den Garagen Lehargasse, Operngasse, Kühnplatz, Windmühlgasse) geben (Aktionsdauer: 1 Jahr). Damit wird der Wegfall von 70 Parkplätzen kompensiert. Interessierte Anrainerinnen und Anrainer können sich gegen Vorlage eines aktuellen Meldezettels (Bestätigung der Meldung bei der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk melden (E-Mail: post@bv06.wien.gv.at, Telefon: +43 1 4000 06110). Situation nach dem Umbau, alle Fahrrelationen bleiben erhalten



In Fahrtrichtung Operngasse werden – wie gewohnt – zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. In der Linken Wienzeile selbst werden auch nach dem Umbau – wie bisher – zwei Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr zur Verfügung stehen. Der eigene Linksabbiegefahrstreifen in die Begegnungszone Schleifmühlbrücke entfällt aufgrund von Gehsteigverbreitungen im Entrée-Bereich zur Begegnungszone Schleifmühlbrücke – das Linksabbiegen selbst wird freilich weiterhin möglich sein.



Die Verkehrsmaßnahmen im Detail



Bauphase 0 (14. August bis 1. September)



In der Operngasse werden zwischen Elisabethstraße und Nibelungengasse zwei der drei Fahrstreifen freigehalten, in der Friedrichstraße ab der Nibelungengasse steht einer der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Linke Wienzeile zur Verfügung, in Fahrtrichtung Operngasse sowie in den Getreidemarkt wird man – wie gewohnt – zweistreifig abbiegen können. In der Linken Wienzeile werden zwischen 14. August und 1. September – wie gewohnt – zwei Fahrstreifen freigehalten, im Bereich Theater an der Wien werden die Fahrstreifen lediglich verschwenkt.

Bauphasen 1 bis 4 (1. September bis 13. Dezember)



In der Friedrichstraße ab der verlängerten Operngasse stehen zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung, wobei die Verflechtung (von zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen) in Fahrtrichtung Linke Wienzeile im Abschnitt zwischen Getreidemarkt und Getreidemarkt erfolgt. Das Abbiegen in den Getreidemarkt (Fahrtrichtung Karlsplatz) ist weiterhin möglich. In der Linken Wienzeile wird zwischen Getreidemarkt und Köstlergasse ein Fahrstreifen (statt zwei) für den Fahrzeugverkehr freigehalten. Je nach Baufortschritt wird der zweite Fahrstreifen sukszessive dem Fahrzeugverkehr zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, die Linke Wienzeile möglichst großräumig zu umfahren.



Baudauer Gesamtkosten im Überblick



Baubeginn: 14. August 2019

Geplantes Bauende: 13. Dezember 2019



Die Gesamtkosten von rund 4,967 Millionen Euro umfassen die grundlegende Sanierung der Linken Wienzeile, die Neuverlegung und Modernisierung der Oberflächenentwässerung, die Pflasterung des Gehbereichs vor de Theater an der Wien und die Errichtung des Zwei-Richtungs-Radwegs.

