23. Bezirk: Kreuzungsplateau Speisinger Straße/Rosenhügelstraße/Wittgensteinstraße

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 3. September 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau zur Erhöhung der Verkehrssicherheit mit dem Umbau des Kreuzungsplateaus Speisinger Straße/Rosenhügelstraße/Wittgensteinstraße im 23. Bezirk.



Details



Zur Hebung der Verkehrssicherheit wird das Kreuzungsplateau Speisinger Straße/Rosenhügelstraße/Wittgensteinstraße umgebaut. In der Rosenhügelstraße vor der Speisinger Straße wird zur Schaffung einer sicheren Querungsmöglichkeit für FußgängerInnen eine Mittelinsel errichtet. Zudem werden in der Speisinger Straße und in der Rosenhügelstraße je zwei Gehsteigvorziehungen, die die Sichtbeziehungen aller VerkehrsteilnehmerInnen verbessern, errichtet. Darüber hinaus werden in der Wittgensteinstraße und der Rosenhügelstraße Schutzwege markiert. Im Zuge der Umbauarbeiten werden weiters zwei Grünflächen geschaffen.



Verkehrsmaßnahmen



Auf Baudauer ist das Ausfahren aus der Rosenhügelstraße in die Speisinger Straße nicht möglich. Der Verkehr wird über die Marktgemeindegasse zur Speisinger Straße umgeleitet. Zudem wird die Marktgemeindegasse von Rosenhügelstraße bis und in Richtung Speisinger Straße als provisorische Einbahn geführt.



Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 23., Kreuzungsplateaus Speisinger Straße/Rosenhügelstraße/Wittgensteinstraße



- Baubeginn: 3. September 2019

- Geplantes Bauende: 25. Oktober 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at