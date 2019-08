Künstliche Intelligenz in Bibliotheken

34. Österreichischer Bibliothekartag von 10.-13.9.2019 in Graz

Graz/Wien (OTS/OTS/VÖB) - Der Österreichische Bibliothekartag, der von der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB), dem Büchereiverband Österreichs (BVÖ) und der Universitätsbibliothek Graz veranstaltet wird, steht 2019 unter dem Motto „Künstliche Intelligenz in Bibliotheken“. Er findet von 10. bis 13. September 2019 wie schon im Jahr 2009 in der Messe Congress Graz statt.



Für die über 600 TeilnehmerInnen aus mehr als 20 europäischen Ländern und aus Übersee wird ein hochkarätiger Kongress vorbereitet, dessen Programm als Schwerpunkt Fragen nach zukünftigen Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in Bibliotheken stellt. Eine Programmübersicht finden Sie auf der Webseite der Konferenz: https://bibliothekartag2019.univie.ac.at/home/

Den Eröffnungsvortrag „Die Bibliothek nach dem Ende der Bibliothek“ hält der Grazer Soziologe Manfred Prisching, der die Bibliotheken der Zukunft als multifunktionale Orte sieht. Sybille Krämer von der FU Berlin wird als Keynote über die „Kulturtechnik Digitalität“ sprechen und im Anschluss Tony Ross-Hellauer von der TU Graz der Frage nach dem Wert von Open Science nachgehen. Außerdem werden die künftige Präsidentin der International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Frau Barbara Lison, und die Präsidentin der American Library Association (ALA), Frau Loida Garcia-Febo, in Graz erwartet.

Das umfangreiche Programm mit rund 100 Vorträgen und Präsentationen umfasst auch Themen wie Erwartungshaltungen von Forschung und Lehre an Bibliotheken. Diese betreffen unter anderem Open Access, Open Education, den Umgang mit Forschungsdaten und Digitalisierung. Herausforderungen, die die rasanten technischen Weiterentwicklungen sowohl für das Management als auch für die tägliche Arbeit bedeuten, werden ebenso diskutiert wie zukünftige Schwerpunkte in der Ausbildung der BibliothekarInnen.

Der Kongress richtet sich an Angehörige wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken, an Studierende des Bibliotheks- und Informationsmanagements sowie an InformationsexpertInnen aus dem öffentlichen Bereich und der Privatwirtschaft, steht aber allen Interessierten offen.

Etwa 40 Firmen haben sich für die Firmenausstellung angekündigt, darunter sowohl Fachverlage als auch Technik- und Serviceanbieter. Ergänzend wird es auch von einigen Firmenpartnern Fachvorträge geben.

Webseite des Bibliothekartages https://bibliothekartag2019.univie.ac.at/home/

