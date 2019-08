PULS 24 NEWS startet mit der Wahlarena mit Sebastian Kurz und Peter Pilz am Sonntag um 20:15 Uhr

PULS 24 geht live: Die Wahlarena LIVE mit Sebastian Kurz um 20:15 Uhr und direkt danach Peter Pilz. Bundespräsident Van der Bellen eröffnet Österreichs neuen TV-Sender

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 1. September um 20:15 Uhr startet Österreichs neuer TV-Sender PULS 24 mit der Wahlarena LIVE und Sebastian Kurz (ÖVP) und Peter Pilz (Liste JETZT) ins Fernsehprogramm. Sie stellen sich den Fragen interessierter WählerInnen, die Lösungsvorschläge für ihre Probleme einfordern.



Davor kommt es zum finalen Countdown: Um 18:50 Uhr präsentieren die News-Anchors Alexandra Wachter und Thomas Mohr spannende Insights rund um Österreichs neuen TV-Sender und bereiten die ZuseherInnen auf einen historischen Moment der Sendergruppe vor: Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet persönlich im PULS 24 NEWS-Studio Österreichs neuen TV-Sender. PULS 4-Gründer Markus Breitenecker, Senderchefin von PULS 4 und PULS 24 Stefanie Groiss-Horowitz und Infodirektorin Corinna Milborn dürfen erstmals und LIVE ihre neuen ZuseherInnen auf PULS 24 sowie PULS 4 begrüßen.



Der offizielle Countdown sowie der Ablauf zum Programm am Sonntag, den 1. September auf PULS 4 und PULS 24:





Um 18:50 Uhr startet der Wahlcountdown mit News-Anchors Thomas Mohr und Alexandra Wachter und exklusiven Backstage Einblicken des neuen Senders PULS 24

Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet persönlich im PULS 24 NEWS-Studio den Sender PULS 24

Offizieller Senderstart in der Primetime um 20:15 Uhr: Die Wahlarena mit Info-Chefin Corinna Milborn und ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz, um 21:15 Uhr mit Peter Pilz, Liste JETZT

und ÖVP-Spitzenkandidat , um 21:15 Uhr mit , Liste JETZT Direkt danach: Analyse samt großer, repräsentativer Live-Umfrage durch OGM mit Kommunikationsberaterin und ehemaliger Kanzler-Sprecherin Heidi Glück und dem Politologen Ben Weiser



PULS 24 wird in erster Linie im TV, via App, Web und Livestream via puls24.at sowie als TV-Programm verfügbar sein.

