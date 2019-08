Hard holt sich das „Red Bull & Ö3 Konzertspektakel“

Top-Acts wie Cro, Mathea, Möwe, Josh. und Lena gibt’s am 19. Oktober live in der Gewinnerstadt am Bodensee.

Wien (OTS) - Österreich hat entschieden: Nach der etwas mehr als dreiwöchigen Voting-Phase für das Red Bull & Ö3 Konzertspektakel geht Hard (Vorarlberg) als Gewinnerstadt hervor. Das wurde heute im Ö3-Wecker bekannt gegeben. Spektakulärer geht es nicht! Die Stadt wird am 19. Oktober mit unzähligen Live-Acts zum Konzertmekka. Moderiert wird das Spektakel von Ö3-Moderator Benny Hörtnagl.

Es herrschte Spannung bis zum letzten Klick: Acht Städte haben sich der Herausforderung gestellt, die Österreicher/innen hatten es selbst in der Hand und konnten etwas mehr als drei Wochen lang ihre Stimmen abgeben. Bis zum Schluss haben Hard und die Konkurrenzstädte Neusiedl am See, Wolfsberg, Wiener Neustadt, Gmunden, Bischofshofen, Hartberg und Wörgl Wähler/innen mobilisiert und Voting-Höchstleistungen vollbracht. Nicht immer hatte Hard die Nase vorn. Die Stadt in Vorarlberg lieferte sich anfangs ein hartes Kopf an Kopf Rennen mit Gmunden in Oberösterreich, ehe auch noch das steirische Hartberg kräftig mitmischte und gegen Ende der Voting-Phase auch noch Wiener Neustadt ansetzte, um Hard vom Thron zu stoßen. Schlussendlich konnte sich aber die knapp 14.000 Einwohner starke Marktgemeinde in Vorarlberg gegenüber Gmunden (Platz 2) und Wiener Neustadt (Platz 3) durchsetzen, wobei insgesamt 26% aller abgegebenen Stimmen an Hard gingen.

Das wird spektakulär!

Beim Red Bull und Ö3 Konzertspektakel steht eine spektakuläre Show und ein eindrucksvolles Line-Up auf dem Programm. Mit dabei am 19. Oktober ist Cro, der sympathische Rapper aus Deutschland. Aus Österreich ist Mathea, die Newcomerin des Jahres mit ihrem Hit „2x“, beim Event vertreten. Nicht fehlen dürfen Möwe, die Party-Macher mit ihrem frischen Sound. Die Songs von Josh. wie „Cordula Grün“ oder „Vielleicht“ sind ein Ohrwurm-Garant und er ist ebenfalls mit dabei. Die fulminante Show wird ergänzt mit Lena, sie ist ein absolutes Allround-Talent aus Deutschland und seit Jahren ein Fixstern im Musik-Business. Ö3 sendet auch eine Sondersendung aus Hard.

