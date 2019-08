ÖSTERREICH: Neues Ressort für EU-Kommissar Hahn

Insider: Von der Leyen mischt Portfolios durch

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Freitagausgabe berichtet, wird EU-Kommissar Johannes Hahn ein neues Ressort in der neuen EU-Kommission bekommen. Laut Informationen aus Brüssel will Kommissionspräidentin Ursula von der Leyen die Portfolios kräftig durchmischen.

Bisher war Hahn für Nachbarschaftspoliktik und regionale Zusammenarbeit zuständig, der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Sicherheitsagenden für Hahn beansprucht.

