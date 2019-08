EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Übersicht

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten

3. Meldepflichtige Person:

Name: BlackRock, Inc.

Sitz: Wilmington

Staat: U.S.A.

4. Name der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 27.8.2019

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | |der | die die | | | | |Stimmrechte, | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | |die zu Aktien | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |gehören (7.A) | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation am Tag | | | | | | der | | | | | |Schwellenberührung| 4,39 % | 0,62 % | 5,01 % |116 351 496 | |__________________|______________|______________|______________|______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern anwendbar)| 4,33 % | 0,66 % | 4,99 % | | |__________________|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

_____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |_____________________________________________________________________________| | |Anzahl der Stimmrechte |Prozentanteil der Stimmrechte | | |______________________________|______________________________| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | | | 2018) |2018) | 2018) |2018) | |_______________|_______________|______________|_______________|______________| |AT0000831706 | |5 107 385 | |4,39 % | |_______________|_______________|______________|_______________|______________| |Subsumme A | 5 107 385 | 4,39 % | |_______________|______________________________|______________________________|

______________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Anzahl der | | | | | | Stimmrechte die | | |Art des |Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben werden |Prozentanteil der| |Instruments| | | können |Stimmrechte | |___________|____________|________________|__________________|_________________| |Aktienleihe|N/A |N/A |117 522 |0,10 % | |___________|____________|________________|__________________|_________________| | | Subsumme B.1 |117 522 |0,10 % | |________________________|________________|__________________|_________________|

______________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | |Physisches | |Prozentanteil| |Art des | | |oder Cash |Anzahl der | der | |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |CFD |N/A |N/A |Cash |603 222 |0,52% | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | |Subsumme B.2|603 222 |0,52% | |_______________________________________|____________|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | |Direkt | | | | |Direkt |Direkt |gehaltene | | | | |kontrolliert |gehaltene |Finanz-/ |Total von | |Ziffer| Name |durch Ziffer |Stimmreche in|sonstige |beiden (%)| | | | |Aktien (%) |Instrumente (%)| | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | | BlackRock, | | | | | |1 | Inc. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |Trident | | | | | |2 |Merger, LLC | 1| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | | | | | |3 |Management, | 2| | | | | |LLC | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |4 |Holdco 2, Inc.| 1| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Financial | | | | | |5 |Management, | 4| | | | | |Inc. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |6 |Holdco 4, LLC | 5| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |7 |Holdco 6, LLC | 6| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Delaware | 7| | | | |8 |Holdings Inc. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Institutional | | | | | | |Trust Company,| 8| | | | |9 |National | | | | | | |Association | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock Fund| | | | | |10 |Advisors | 8| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Capital | 5| | | | |11 |Holdings, Inc.| | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |12 |Advisors, LLC | 11| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |International | 5| | | | |13 |Holdings, Inc.| | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BR Jersey | | | | | | |International | 13| | | | |14 |Holdings L.P. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |(Singapore) | | | | | |15 |Holdco Pte. | 14| | | | | |Ltd. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |16 |Cayman 1 LP | 25| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock HK | | | | | |17 |Holdco Limited| 15| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Cayman West | | | | | |18 |Bay Finco | 16| | | | | |Limited | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | | |Management | 17| | | | |19 |North Asia | | | | | | |Limited | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Japan Holdings| 22| | | | |20 |GK | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |21 |Japan Co., | 20| | | | | |Ltd. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock Lux | | | | | |22 |Finco S.à r.l.| 17| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Australia | | | | | |23 |Holdco Pty. | 14| | | | | |Ltd. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | | | | | | |Management | 23| | | | |24 |(Australia) | | | | | | |Limited | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |25 |Holdco 3, LLC | 14| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Canada | 25| | | | |26 |Holdings LP | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Canada | 26| | | | |27 |Holdings ULC | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | |28 |Management | 27| | | | | |Canada Limited| | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Cayman West | 18| | | | |29 |Bay IV Limited| | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |30 |Group Limited | 29| | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Advisors (UK) | 32| | | | |31 |Limited | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Finance Europe| 30| | | | |32 |Limited | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |International | 30| | | | |33 |Limited | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |(Netherlands) | 32| | | | |34 |B.V. | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | | | | | |35 |Management | 32| | | | | |(UK) Limited | | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | |36 |Management | 35| | | | | |Deutschland AG| | | | | |______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die Meldepflicht entstand durch die Steigerung der von BlackRock, Inc. gehaltenen Stimmrechte, die mit der Gesamtbeteiligung verbunden sind, auf über 5%.

Anmerkung der Emittentin: Dies ist eine Übersetzung der eingegangenen Beteiligungsmeldungen in englischer Sprache. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist unverbindlich.

