„Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume am 31. August in ORF 1

Mit u. a. Tobias Moretti, Frank Rosin, Kilian Fischhuber, Jürgen Vogel und Bibi

Wien (OTS) - Viele kleine Stars stellen sich wieder den Großen bei Kai Pflaume am Samstag, dem 31. August 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn es heißt „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. Mit dabei sind diesmal Schauspieler Tobias Moretti, Sterne- und Fernsehkoch Frank Rosin, Schauspieler Jürgen Vogel und Schauspielerin Natalia Belitski, Sänger Ben Zucker, die YouTuberin Bibi, Vize-Weltmeister im Bouldern Kilian Fischhuber sowie Dokumentarfilmer Andreas Kieling, Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo, Profi-Turner Nils Dunkel und die Sportmoderatoren Jörg Wontorra und Tom Bartels, die sich in zehn spannenden Duellen ihren jungen Herausforderern stellen. Der zwölfjährige Ivan ist zum Beispiel ein echter Bücherwurm und tritt gegen Tobias Moretti im Duell um das Erraten von deutschsprachigen Literatur-Klassikern an. Auch zwei Kinder aus Österreich treten in spannenden Duellen an: Elisa aus Innsbruck will im „Seilkletter-Duell“ Ben Zucker schlagen und Gabriel aus Wiener Neustadt tritt gegen Jürgen Vogel und Natalia Belitski im „Staubsauger-Duell“ an.

Die Wettkämpfe im Überblick:

Das „Seilkletter-Duell“: Elisa (9) gegen Ben Zucker

Wer klettert schneller an zwei Seilen hoch? Elisa aus Innsbruck schwingt sich viermal in der Woche aufs Rad, um danach beim Leistungsturnen Vollgas zu geben. Im Duell mit Ben Zucker muss Lisa ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen. Gegen den deutschen Sänger sind Ausdauer und Muskeln gefragt! Auch Ben Zucker trainiert regelmäßig, denn für das Leben auf der Bühne braucht es nicht nur funktionierende Stimmbänder, sondern auch einen fitten Körper. Ob Bens Fitnesslevel ausreicht, um das österreichische Energiebündel wortwörtlich abzuhängen?

Das „Gewürz-Duell“: Fine (9) gegen Frank Rosin

Wer kann mehr Gewürze am Geruch erkennen? Fine aus Dresden ist eine echte Weltenbummlerin! Mit nur neun Jahren hat sie bereits eine einjährige Reise durch zehn verschiedene Länder gemeinsam mit ihrer Familie hinter sich. Auch ihr Gegner, der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Fernsehkoch Frank Rosin, ist ständig in der Welt unterwegs und lässt sich von neuen kulinarischen Eindrücken inspirieren. Bei „Klein gegen Groß“ wird sich zeigen, wer im Gewürz-Duell die Nase vorn hat.

Das „Trapezschwung-Duell“: Luca (10) gegen Kilian Fischhuber

Wer schwingt schneller an Trapezen? Luca aus Wuppertal hat nur ein Ziel: Er will hoch hinaus. Nicht nur in diesem Duell, sondern irgendwann auch als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen. Und weil noch kein Weltmeister vom Himmel gefallen ist, heißt es für den ehrgeizigen Wuppertaler üben, üben, üben. In diesem Jahr erreichte er bei dem Boulder-Event „Soulmoves“ in Aachen den 1. Platz. Über hartes Training weiß auch sein Gegner Kilian Fischhuber bestens Bescheid: Er ist Europameister und zweifacher Vize-Weltmeister im Bouldern und hat als erster männlicher Kletterer einen Fünffach-Sieg in der Boulder-Weltcupgesamtwertung erreicht. Wird sich Luca davon einschüchtern lassen oder lässt er den Profi hinter sich?

Das „Fußballer-Duell“: Ole (9) gegen Jörg Wontorra und Tom Bartels Wer erkennt mehr Fußballer-Profile? Ole aus Meckenheim hat nicht nur eine Leidenschaft für Fußball, sondern auch ein großes Herz, das für gleich zwei Mannschaften schlägt: Borussia Dortmund und 1. FC Köln. Egal ob seine Lieblingskicker Jonas Hector und Mario Götze oder der Torschütze des legendären Weltmeisterschaftsfinales von 1954 Helmut Rahn – Ole ist topinformiert. Können bei so viel Know-how die Experten Jörg Wontorra und Tom Bartels mithalten oder gehen die beiden als Verlierer „vom Platz“?

Das „Staubsauger-Duell“: Gabriel (9) gegen Jürgen Vogel und Natalia Belitski

Wer erkennt mehr Staubsauger an ihrem Geräusch? Verrückt, aber wahr:

Die große Leidenschaft von Gabriel aus Wiener Neustadt sind Staubsauger. Angefangen hat alles mit einem einfachen Kinderstaubsauger. Mittlerweile besitzt der Viertklässler diverse Saugroboter, Stab-, Hand- und Bodenstaubsauger und weiß alles über sie. Um so viel Wissen entgegentreten zu können, hat Jürgen Vogel mit seiner Verlobten, der Schauspielerin Natalia Belitski, Unterstützung mitgebracht. Werden sich die bekennenden Putzteufel gegen Gabriel durchsetzen können?

Das „Special-Pull-up-Duell”: Vincent (11) gegen Nils Dunkel

Wer schafft mehr Klimmzüge kopfüber hängend? Bei „Klein gegen Groß“ steht Vincents Welt Kopf. Eine ungewohnte Situation ist das für den Elfjährigen aus dem bayerischen Hepberg allerdings nicht. Schließlich wirbelt Vincent seit über sieben Jahren beim Turnen um Reckstangen und Barrenholme und scheint die Schwerkraft – zumindest für einen kurzen Moment – aufzuheben. Sein Ehrgeiz macht sich bezahlt:

Zahlreiche Pokale und Medaillen schmücken das Kinderzimmer des Nachwuchsathleten. Im Duell fordert Vincent den Deutschen Meister am Pauschenpferd und Nationalmannschaftsturner Nils Dunkel heraus. Wer behält kopfüberhängend einen klaren Kopf?

Das „Tieraugen-Duell“: Ida (11) gegen Andreas Kieling

Wer erkennt mehr Tiere anhand eines ihrer Augen? „Schau mir in die Augen, Kleines“, denkt sich die Elfjährige Ida aus Mündelheim, wenn sie durch den Duisburger Zoo schlendert. Besonders die Augen der Zoobewohner haben es ihr angetan. Auf „Augenhöhe“ mit den größten Tieren der Welt ist auch er: Andreas Kieling, Tier- und Dokumentarfilmer. Die Unberechenbarkeit von Grizzlys oder Krokodilen hat ihn schon in die ein oder andere brenzlige Situation gebracht. Sein Wissen und intuitives Gespür für die Tiere haben ihn immer wieder gerettet. Schafft es die kleine Ida, den erfahrenen Tierexperten alt aussehen zu lassen?

Das „Fußkreisel-Duell“: Marlene (6) gegen Bibi

Wer springt häufiger über den Fußkreisel? Egal ob Spagat, Radschlag oder Tanzen: Marlene aus Oberwesel strotzt nur so vor Energie, die sie am liebsten bei ihrem großen Hobby, dem Gardetanz, rauslässt. Seit zwei Jahren ist das quirlige Mädchen dabei und kann den nächsten Karneval kaum abwarten. Ihre Gegnerin ist Bianca „Bibi“ Claßen, eine der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. In diesem Duell muss sie ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen.

Das „Literatur-Duell“: Ivan (12) gegen Tobias Moretti

Wer erkennt mehr berühmte deutschsprachige Romane? Ivan aus Bonn ist ein echter Bücherwurm. Der Zwölfjährige liest gleich mehrere Bücher parallel und zwar jeden Tag und in jeder Lebenslage. Damit ihm nie der Stoff ausgeht, stöbert er mindestens einmal pro Woche durch die örtliche Bücherei nach neuen Schätzen. Seine Favoriten sind neben Science Fiction und Fantasy die alten Klassiker. Darin kennt sich auch Schauspieler Tobias Moretti bestens aus. Er ist genauso wie sein kleiner Herausforderer eine echte Leseratte. Ivan oder Tobias – wer wird in diesem Duell bei „Klein gegen Groß“ Geschichte schreiben?

Das „Stangentreppen-Duell“: Yara (10) gegen Malaika Mihambo

Wer springt schneller die Stangentreppe hinauf? Das möchte die zehnjährige Yara aus Köln schaffen. Die Sechstklässlerin weiß ganz genau, was sie will: Nämlich nach einem Sportstudium eine erfolgreiche Leichtathletin sein, an den Olympischen Spielen teilnehmen und ganz später einmal Trainerin werden. Dafür trainiert die ehrgeizige Sportskanone auch fleißig. Und das seit eineinhalb Jahren dreimal pro Woche im Leichtathletik-Team der Deutschen Sporthochschule Köln. Ihre Paradedisziplin: Weit- und Hochsprung. Die amtierende Europameisterin im Weitsprung Malaika Mihambo ist für Yara ein absolutes Vorbild. Wer holt den Duellsieg nach Hause?

