ORF SPORT + mit den US Open, der Ruder-WM und der Judo-WM

Auch am 30. August: Fußball-2.-Liga live

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 30. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Tennis US Open (Match of the day 5, Spiel wird kurzfristig festgelegt, Highlights Match of the day 4 um 8.00 Uhr), von der Ruder-WM Linz-Ottensheim 2019 um 9.20 Uhr, vom Fußball-2.-Liga-Spiel Kapfenberger SV – SV Ried um 19.00 und 20.15 Uhr und von der Judo-WM Tokio 2019 zeitversetzt um 22.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 16.10 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“-Spezial mit der Reportage „Mbuzi Dume – ein außergewöhnlicher Bergsteiger am Kilimandscharo“ um 21.15 Uhr und das ORF-Frauenfußball-Magazin #mitHerz um 21.45 Uhr.

Die Ruder-Weltmeisterschaft 2019 geht vom 25. August bis 1. September in Linz-Ottensheim über die Bühne. Bei dieser WM werden auch die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 vergeben. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Bernd Wakolbinger.

In der 6. Runde der Fußball-2.-Liga hat der Kapfenberger SV am 30. August die SV Ried zu Gast. Die Gastgeber haben erst einen Punkt auf ihrem Konto. Ried geht deshalb – trotz Heimniederlage in der vergangenen Runde gegen den GAK – als Favorit in dieses Match. Kommentator ist Michael Bacher.

Die Spezialausgabe des Behindertensportmagazins „Ohne Grenzen“ handelt vom deutschen Bergsteiger Tom Belz, der ein Bein verloren hat und nun den Kilimandscharo mit Krücken besteigt. Mit dabei ist auch der Arzt, der ihn operiert hat und das Bein abnehmen musste.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen. Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

In dieser Ausgabe des ORF-Frauenfußball-Magazins #mitHerz zu sehen:

Ein Clubporträt des SV Horn, die Torparade zur 2. Runde und ein ausführliches Interview mit dem Dominik Thalhammer, Teamchef des österreichischen Frauenfußball-Teams. Moderatorin ist Alina Zellhofer.

Das ORF-Frauenfußball-Magazin #mitHerz, das vor jeder Runde der Planet-Pure-Frauen-Bundesliga auf dem Programm von ORF SPORT + steht, zeigt erstmals alle Tore aus der höchsten Spielklasse der Frauen. Dazu gibt es Hintergrundstorys zu jedem Bundesliga-Klub.

Die Judo-Weltmeisterschaft 2019 findet von 25. August bis 1. September in Tokio statt. 841 Judoka aus 147 Nationen kämpfen um die Medaillen. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek live von 12.00 bis 14.30 Uhr)

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 vom 26. August bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Dieses Spiel wird kurzfristig ausgewählt. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

