EINLADUNG: Gernot Blümel besucht das 35. Wiener Stadtfest

Talente-Show mit hochkarätigen Promi-Juroren am 31. August – Party im Anschluss in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - In drei Kategorien – Musik, Kabarett & Comedy sowie Show Act – werden am Samstag an drei verschiedenen Schauplätzen Wiens Talente gecastet. Damit geht das Wiener Stadtfest unter dem Motto „Wien hat Talent – Deine Chance entdeckt zu werden“ in die 35. Runde. Der Verein „Wiener Stadtfeste“ organisiert nach Initiative von Gernot Blümel eine Talente-Show mit hochkarätigen Juroren & Coaches. „Wir bleiben damit dem ursprünglichen Grundgedanken des Stadtfestes – dem Beleben von unbelebteren Stadtteilen – treu. Das Wiener Stadtfest ermutigt und fördert die Talente zum aktiven künstlerischen Ausdruck und bietet eine Bühne“, so Gernot Blümel.

Wiens beste Talente haben am 31. August zwischen 10 und 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren. In der Kategorie „Musik“ besteht die Jury aus Sarah Lombardi, Cesár Sampson und Josh., in der Kategorie „Kabarett & Comedy“ aus Missy May, Harry Prünster und Oliver Pocher und in der Kategorie „Show Act“ aus Elke Winkens, Bruce Darnell und Klaus Eberhartinger. Die Talente der Kategorie Musik werden im Wiener Metropol in Hernals gecastet, Kabarettisten & Comedians im Media Quarter Marx im 3. Bezirk und Show Acts aller Art im Shoppingcenter huma eleven in Simmering.

Die Aftershow-Party findet am 31. August ab 18 Uhr mit allen Siegern, den Promi-Juroren und Fans in der E-Box der Wiener Stadthalle statt.

Initiator Gernot Blümel und die Präsidentin des Vereins Wiener Stadtfeste Karin Holdhaus besuchen das 35. Wiener Stadtfest:

- 09:45 Uhr, huma eleven (Landwehrstraße 6, 1110 Wien)

- 10:45 Uhr, Media Quarter Marx (Maria Jacobi Gasse 1, 1030 Wien)

- 11:45 Uhr, Metropol (Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien)

- 19:00 Uhr, E-Box, Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Anmeldung unter michael.ulrich @ wien.oevp.at

Weitere Infos unter www.stadtfest-wien.at

