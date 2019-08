Zehn Fragen zu Universitäten – Parteien geben Antworten

Vor Nationalratswahl: Positionen auf der uniko-Homepage abrufbar

Wien (OTS) - Die Frage, wie es die politischen Parteien mit den Universitäten halten, ist nicht allein ein Thema für Studierende, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen. Universitäten sind wesentliche Pfeiler der Gesellschaft und stehen als zentraler Faktor hinter der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft unseres Landes. Zugleich sind sie von großer Bedeutung für die demokratischen Grundwerte, den sozialen Zusammenhalt und die Chancen künftiger Generationen.

In ihrem Selbstverständnis als Stimme der Universitäten in der Öffentlichkeit hat die Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) daher vor der Nationalratswahl die derzeit im Parlament vertretenen Parteien sowie „Die Grünen“ zu ihren universitätspolitischen Positionen und Programmen befragt. Das Spektrum der Fragen reicht von der Haltung zur Autonomie über die Fortsetzung der Studienplatzfinanzierung und die Dotierung der Grundlagenforschung bis zur Verbesserung der sozialen Durchmischung an den Universitäten. Die zehn Fragen und die Antworten der Parteien sollen für alle Interessierten eine Orientierungshilfe für ihre Wahlentscheidung sein und können ab sofort unter www.uniko.ac.at abgerufen werden.

