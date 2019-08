Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW-Lenker

Wien (OTS) - 27.08.2019, 06.45 Uhr

8., Alser Straße

Nach ersten Erhebungen fuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW die Spitalgasse in Richtung Alser Straße und wollte in diese links einbiegen. Ein 60-jähriger Radfahrer fuhr in der Lange Gasse ebenfalls in Richtung Alser Straße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Der PKW-Lenker bemerkte den entgegenkommenden Radfahrer zu spät und konnte trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

